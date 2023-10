Sony WF-C700N in super sconto: le cuffiette da comprare oggi

Fonte foto: Sony

Cosa fa la differenza tra un paio di auricolari wireless scadenti e uno di alta qualità? La risposta è semplice: robustezza, sound di qualità e ovviamente una modalità di cancellazione del rumore efficiente e flessibile, grazie ad una buona modalità trasparenza.

I prodotti con queste caratteristiche esistono, ma costano di più. Specialmente se sono di brand noti ed affidabili, come i Sony WF-C700N, auricolari di fascia intermedia dal prezzo non per tutti, ma che grazie all’offerta Amazon ora si possono comprare a meno di 100 euro.

Sony WF-C700N: caratteristiche tecniche

I Sony WF-C700N hanno driver da 5 mm con magneti al neodimio e risposta in frequenza 20 Hz–20 kHz, utilizzano la tecnologia proprietaria Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che interviene sul brano in riproduzione, cercando di ripristinare in automatico una qualità più vicina possibile al formato d’origine.

La riproduzione, inoltre, è completamente personalizzabile dall’utente grazie ai vari equalizzatori presenti sull’applicazione ufficiale Headphones Connect disponibile per Android e iOS. Per collegare gli auricolari allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.2 con connessione Multipoint che permette il collegamento con due dispositivi contemporaneamente.

Tra le altre caratteristiche tecniche c’è naturalmente un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), che promette un isolamento completo dai rumori circostanti.

Presente anche la modalità Ambientale che, sfruttando i microfoni integrati, permette all’utente di percepire ciò che lo circonda senza dover togliere le cuffiette dalle orecchie. La funzione può essere gestita anch’essa dall’app Headphones Connect che consente diversi livelli di regolazione, tra cui la modalità Focus, per percepire chiaramente le voci delle persone anche se si indossano le cuffie.

Inoltre con la modalità Adaptive Sound Control i Sony WF-C700N riconoscono che tipo di attività sta svolgendo l’utente e la tipologia di ambiente in cui si trova, regolando automaticamente la modalità di riproduzione in base al contesto.

Per quanto riguarda l’autonomia l’azienda produttrice promette circa 10 ore di riproduzione musicale senza ANC, che scendono a 7,5 ore attivando la cancellazione attiva del rumore. Utilizzando, invece, la custodia di ricarica si arriva a circa 20 ore di riproduzione senza ANC e a 15 ore con ANC.

Inoltre con una ricarica di appena 10 minuti è possibile guadagnare 1 ora di riproduzione, mentre per una ricarica completa dei soli auricolari è necessaria 1 ora e mezza (3 ore per la custodia).

Infine, è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza dei Sony WF-C700N agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Sony WF-C700N: l’offerta su Amazon

I Sony WF-C700N sono auricolari di fascia intermedia con tante funzioni interessanti pensate per soddisfare anche l’ascoltatore più esigente, quello che cerca un prodotto qualitativamente valido e che permette un ascolto di alto livello in qualsiasi condizione.

Il prezzo di listino di questi auricolari è di 129,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon, al momento è possibile portarseli a casa a 91,98 euro (-29%, -38 euro). Siamo ancora lontano dal prezzo degli auricolari low cost cinesi, ma questi non sono affatto auricolari low cost cinesi.

