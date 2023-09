Quando si parla di cuffie e auricolari Technics è un brand che non ha bisogno di presentazioni e che, come sanno bene gli appassionati del settore, offre solo prodotti di qualità.

Tra i dispositivi più apprezzati dal pubblico, ci sono i Technics EAH-AZ40M2, gli auricolari wireless dell’azienda giapponese arrivati sul mercato solo qualche mese fa e già disponibili in super offerta su Amazon a un prezzo davvero stracciato.

Technics EAH-AZ40M2EN Auricolari Wireless con Noise Cancelling, Bluetooth Multipoint X3, Confortevoli Auricolari In-Ear, Cuffie con Microfono Integrato, Fino a 5,5 Ore di Riproduzione, Oro rosa

I Technics EAH-AZ40M2 sono auricolari in-ear con driver da 6 mm con camera di controllo acustico che, secondo l’azienda giapponese, riesce a ottimizzare il flusso d’aria garantendo una migliore resa sonora. Sono compatibili con il codec LDAC di Sony, per l’ascolto di brani Hi-Res con qualità fino a 96 kHz/32 bit con larghezza di banda massima di 990 kbps.

Interessante il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) che, utilizzando un filtro digitale e i microfoni feedforward (che rilevano i rumori esterni al dispositivo), isola completamente l’utente da ciò che lo circonda.

Presente una modalità trasparenza, che Technics chiama Ambient Sound, che consente di scegliere due diverse impostazioni: Natural Ambient, che permette di ascoltare tutti i rumori ambientali anche con le cuffiette e Attention che permette di ascoltare solo le voci umane "cancellando" il resto.

Tutte queste modalità possono essere gestite utilizzando l’applicazione ufficiale Technics Audio Connect che permette di regolare anche l’equalizzatore.

Le Technics EAH-AZ40M2 sono l’ideale anche per le chiamate e sfruttando i due microfoni MEMS riescono a captare al meglio la voce. Inoltre la tecnologia beamforming abbatte il rumore di sottofondo, garantendo una migliore qualità nella conversazione.

Per collegare gli auricolari allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.3 con tecnologia Multipoint. Questo sistema permette di passare rapidamente da un device associato all’altro, fino a un massimo di tre.

L’autonomia, stando alle dichiarazioni di Technics, è di 7 ore con una carica completa, che salgono a 24 con la custodia di ricarica. Con l’ANC, invece, si scende a 5,5 ore e a 18 con la custodia.

Infine il dispositivo ha la certificazione IPX4, che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Gli auricolari Technics EAH-AZ40M2 sono il nuovo modello economico dell’azienda giapponese e arrivano sul mercato con l’intento di offrire all’utente una buona qualità sonora ma a un prezzo più contenuto rispetto ai modelli top di gamma prodotti sempre da Technics.

Di listino queste cuffie costano 204 euro. Grazie all’ottima offerta su Amazon, però, è possibile portare a casa le Technics EAH-AZ40M2 in super offerta a 160,24 euro (-21%, -43,76 euro), uno sconto piuttosto interessante che può convincere gli indecisi a fare il "grande passo".

