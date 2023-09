Fonte foto: Technics

Technics è sicuramente uno dei brand del settore audio più conosciuti, da sempre sinonimo di prodotti di ottimo livello, adatti anche a quegli utenti a cui non piacciono i compromessi e che, anche quando sono fuori casa, non vogliono rinunciare ad ascoltare i propri contenuti multimediali in alta qualità.

Non fanno eccezione, ovviamente, le cuffie wireless Technics EAH-A800E-K che, grazie a Amazon, possono essere acquistate a meno di 300 euro, per la gioia di gli amanti delle cuffie over-ear che puntano solo ai migliori prodotti sul mercato.

Technics EAH-A800E-K: scheda tecnica

Le Technics EAH-A800E-K sono cuffie over-ear, hanno un driver da 40 millimetri, con diaframma a tre strati in PEEK/poliuretano e camera di controllo acustico per migliorare la qualità di riproduzione. Le cuffie sono compatibili anche con i formati audio ad alta risoluzione (LDAC fino a 96 kHz/24 bit).

Presente naturalmente una modalità per la cancellazione attiva del rumore (ANC), con sistema Dual Hybrid che, sfruttando gli otto microfoni (quattro per cuffia, sia interni che esterni) e sofisticati algoritmi, permette di cancellare i rumori di fondo sia durante la riproduzione musicale che durante le chiamate.

Disponibili anche la modalità trasparenza e quella focus/attenzione: la prima consente di non isolare completamente l’utente da ciò che lo circonda, mantenendo comunque la percezione di ciò che succede al di fuori delle cuffie. La seconda modalità, invece, sfrutta i microfoni presenti per mettere in evidenza le voci durante le conversazioni tra persone, senza il bisogno di togliersi le cuffie.

Per collegare il device ai propri dispositivi si può utilizzare il Bluetooth 5.2, con modalità di abbinamento multipoint che consente di connettere le Technics EAH-A800E-K a un massimo di dieci device, due dei quali contemporaneamente.

Tra le altre particolarità troviamo anche il sensore che rileva quando l’utente toglie le cuffie e interrompe in automatico la riproduzione. Presente anche un assistene vocale, per utilizzare le funzioni dello smartphone o regolare le impostazioni di riproduzione (volume, selezione dei brani) utilizzando solo la voce.

Per gestire le cuffie bisogna utilizzare l’applicazione Audio Connect, disponibile sia per Android che per iOS, che permette di utilizzare anche l’ottimo equalizzatore di Technics.

Infine, molto buoan l’autonomia con la società giapponese che promette fino a 50 ore di utilizzo (con ANC attivato) che sale fino a 60 ore, facendo a meno della cancellazione attiva del rumore.

Technics EAH-A800E-K: l’offerta su Amazon

Le cuffie Technics EAH-A800E-K sono cuffie di fascia alta, che garantiscono una qualità sonora di livello superiore anche in condizioni ambientali non proprio ottimali. Perfette dunque per l’utilizzo in mobilità, in giro per la città o sui mezzi pubblici, grazie alle modalità ANC e trasparenza.

Il prezzo di listino è di 349 euro ma grazie all’ottima offerta Amazon si scende a 295,99 euro (-15%, -53 euro), uno sconto davvero irripetibile che deve essere colto al volo.

