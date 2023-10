Fonte foto: Technics

Technics è uno dei brand più affermati nel settore dell’audio e tra i prodotti più apprezzati dagli appassionati ci sono sicuramente i Technics EAH-AZ40M2, tra gli auricolari più recenti dell’azienda giapponese che in pochi mesi hanno saputo conquistare tutti coloro che sono alla ricerca di un paio di cuffie di qualità da poter acquistare a un prezzo ragionevole.

Un prezzo che diventa eccellente grazie all’offerta in corso suAmazon, che permette a tutti di portare a casa queste ottime cuffiette wireless a poco più di 130 euro.

Technics EAH-AZ40M2EK Auricolari Wireless con Noise Cancelling, Bluetooth Multipoint X3, Confortevoli Auricolari In-Ear, Cuffie con Microfono Integrato, Fino a 5,5 Ore di Riproduzione, Nero

Technics EAH-AZ40M2: scheda tecnica

I Technics EAH-AZ40M2 sono auricolari in-ear con driver da 6 mm e camera di controllo acustico una soluzione che, stando a quanto affermato dall’azienda giapponese, agisce sul flusso d’aria per una migliore resa sonora.

Queste cuffie sono inoltre compatibili anche con il codec LDAC di Sony, che permette di ascoltare brani in Hi-Res (qualità fino a 96 kHz/32 bit con larghezza di banda massima di 990 kbps).

Presente, naturalmente, una modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) che isola completamente l’utente da ciò che lo circonda, sfruttando un filtro digitale e i microfoni feedforward integrati (in grado di rilevare tutti i rumori esterni).

Tra le altre funzionalità anche la modalità Ambient Sound, con due diverse impostazioni: Natural Ambient, per ascoltare tutti i rumori ambientali anche senza togliere le cuffiette e Attention per ascoltare solo le voci umane eliminando gli altri rumori di sottofondo.

Tutte queste caratteristiche possono essere gestite utilizzando l’applicazione Technics Audio Connect, che permette all’utente di accedere anche all’equalizzatore.

Per quanto riguarda le chiamate, invece, le Technics EAH-AZ40M2 utilizzano i due microfoni MEMS in dotazione per captare meglio la voce e la tecnologia beamforming per eliminare i rumori di sottofondo, per una migliore qualità nella conversazione.

Inoltre, grazie al Bluetooth 5.3 con tecnologia Multipoint, è possibile collegare questi auricolari al proprio smartphone in maniera facile e veloce, con la possibilità di passare rapidamente da un device associato all’altro (massimo tre device).

Buona anche l’autonomia: Technics promette 5,5 ore con una carica completa (con ANC attivato) che salgono a 7 senza ANC. Utilizzando la custodia di ricarica, invece, l’azienda promette 18 con ANC e 24 ore senza. Inoltre, con una ricarica rapida di 15 minuti si garantiscono altri 60 minuti di riproduzione.

Infine è presente la certificazione IPX4, che attesta la resistenza di questi auricolari agli spruzzi d’acqua e al sudore.

Technics EAH-AZ40M2: l’offerta su Amazon

Gli auricolari Technics EAH-AZ40M2 sono un prodotto molto interessante che, pur essendo il modello più economico della gamma del produttore giapponese, promettono grandi performance. Per acquistare queste cuffie sono necessari 204 euro, a conferma del fatto che stiamo parlando di un prodotto comunque di fascia alta.

Grazie ad Amazon, però, il prezzo scende a 131,48 euro (-36%, -72,51 euro), un’offerta davvero allettante che permette di portare a casa degli auricolari dalle grandi potenzialità a un prezzo davvero irripetibile.

Technics EAH-AZ40M2EK Auricolari Wireless con Noise Cancelling, Bluetooth Multipoint X3, Confortevoli Auricolari In-Ear, Cuffie con Microfono Integrato, Fino a 5,5 Ore di Riproduzione, Nero