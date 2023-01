Avatar 3: come sarà il prossimo film

Non è certo un segreto che Avatar 2 avrà un seguito e che James Cameron ha già ampiamente immaginato e lavorato sui prossimi capitoli della saga. Intanto, il secondo film (Avatar: La Via dell’Acqua) è uscito nei cinema lo scorso dicembre e in Italia ha già incassato oltre 40 milioni di euro totalizzando più di 4,5 milioni di spettatori. «Il successo straordinario di Avatar: La Via dell’Acqua non solo ci rende orgogliosi come azienda ma ci permette di guardare al futuro del cinema in Italia con positività», ha dichiarato Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia.

Cosa ha detto James Cameron di Avatar 3

Con la conferma e la certezza dei numeri dalla sua (che sono da record: Avatar 2 è entrato nella classifica dei dieci film con l’incasso più alto in Italia), James Cameron è tornato a parlare di Avatar 3. In occasione dei Critics Choice Awards, in un’intervista a Deadline, Cameron ha detto infatti che nel prossimo capitolo saranno introdotti l’elemento del fuoco e alcune nuove culture.

«Il fuoco ha un fine simbolico nel film, c’è una cultura che ruota specificamente attorno a quel tema. Ma non voglio svelare troppo», ha raccontato il regista. «Nel prossimo film incontrerete due culture completamente diverse. Abbiamo conosciuto gli Omaticaya, i Metkayina, e nel prossimo ne conosceremo altre due. Il film vagherà un po’ più liberamente nel mondo di Pandora».

Cameron aveva già lasciato trapelare alcune anticipazioni in occasione di una precedente intervista: «Il fuoco sarà rappresentato dal "popolo della cenere". Voglio mostrare i Na’vi da un’altra angolazione perché per il momento ho mostrato solo il lato positivo. Nei primi film abbiamo visto esseri umani negativi ed esempi di Na’vi positivi. In Avatar 3 faremo il contrario. Esploreremo nuovi universi portando avanti la storia dei protagonisti. Posso dire che le ultime parti saranno le migliori. Le altre sono state un’introduzione, un modo per apparecchiare la tavola in attesa di servire la cena».

Avatar 2 in streaming

Nell’attesa del terzo film, che uscirà a dicembre 2024, non resta che godersi Avatar 2. I protagonisti sono Jake e Neytiri e la loro famiglia e nel cast ci sono Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Edie Falco, Giovanni Ribisi e Oona Chapli.

Avatar 2 al momento è uscito solo al cinema. Il primo film, però, è disponibile per la visione in streaming su Disney+ (e a noleggio su altre piattaforme), dunque è probabile che in futuro vi arriverà anche il secondo.