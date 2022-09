Avatar 2 sta arrivando, ma si lavora già ad Avatar 5

Ci sono voluti più di dieci anni per vedere il seguito di Avatar, il film di James Cameron che nel 2009 riscosse enorme successo – anche grazie al fatto che venne proposto nei cinema con la tecnologia 3D, una grande innovazione all’epoca. Esce infatti il 14 dicembre 2022 nelle sale italiane il film Avatar: La Via dell’Acqua, ovvero Avatar 2.

Ma le novità non finiscono qui: come ha recentemente confermato Cameron, la saga cinematografica è appena iniziata e il suo futuro (a lungo termine) è già stato scritto.

I prossimi film di Avatar

Avatar è stato, nel 2009, il film che ha incassato di più nella storia del cinema. Non stupisce, dunque, la scelta di dare vita a un franchise che si spera sarà longevo e altrettanto redditizio. Dopo Avatar: La Via dell’Acqua, che sarà appunto proiettato nei cinema a dicembre, sono infatti già stati programmati Avatar 3 (nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2024), Avatar 4 (in uscita il 18 dicembre 2026) e Avatar 5 (al cinema dal 22 dicembre 2028).

E non si tratta di progetti rimasti solo sulla carta, anzi. Recentemente James Cameron (che inizialmente aveva detto che non avrebbe diretto i prossimi film della saga, salvo poi cambiare idea) ha dichiarato che sono già iniziare le riprese di Avatar 4, mentre quelle del terzo film sono già state completate. Tutte le sceneggiature sono già state scritte, anche quella di Avatar 5.

Un investimento così immediato e a lungo termine appare in realtà un po’ azzardato: è certamente segno del fatto che Disney ha immensa fiducia nel sequel di Avatar e nei film successivi, evidentemente, ma è anche vero che al momento non è possibile sapere come reagirà il pubblico all’uscita di Avatar 2. I risultati al botteghino saranno buoni? Il pubblico sarà soddisfatto? Vorrà continuare a seguire la storia? Più di dieci anni tra un film e il suo seguito non sono pochi: il risultato dell’operazione non è scontato.

Cosa succede dopo Avatar 5

E dopo Avatar 5? A quanto pare le idee sono abbastanza chiare persino su questo fronte. Il produttore Jon Landau in un’intervista ha detto: «Lasciamo uscire il 2, il 3, il 4 e il 5 e poi… guardate, le idee sulle storie da raccontare ci sono». E ancora: «È possibile raccontare un numero illimitato di storie su Pandora».

Di cosa parla Avatar 2

Concentrandoci sul futuro a breve termine, il primo appuntamento in programma è il 22 settembre 2022 nelle sale italiane, dove verrà riproposto, anche in versione 4K HDR, il primo film di Avatar. È un’operazione che punta sia a riaccendere l’interesse sulla storia sia a rispolverare la memoria degli spettatori, visto che sono passati molti anni dal debutto cinematografico.

Avatar: La Via dell’Acqua, invece, uscirà come detto il 14 dicembre 2022. I protagonisti sono ancora una volta Jake e Neytiri e la loro famiglia. Nel cast ci sono Sam Worthington e Zoe Saldana, affiancati da Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Edie Falco, Giovanni Ribisi e Oona Chaplin.