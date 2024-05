Back in Action, il nuovo film Netflix con Cameron Diaz e Jamie Foxx

In questa commedia d’azione Jamie Foxx e Cameron Diaz, che non faceva un film da dieci anni, sono due genitori che tornano a fare gli agenti segreti

Fonte foto: John Wilson/Netflix

Ha una data di uscita Back in Action, la nuova commedia d’azione di Netflix con protagonisti Cameron Diaz e Jamie Foxx. Il film è diretto da Seth Gordon (già noto per Horrible Bosses e Baywatch), che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Brendan O’Brien. Diaz e Foxx vestono i panni di due genitori con un grosso scheletro nell’armadio: hanno un passato da esperti agenti segreti della CIA. Ma la vita che si sono lasciati alle spalle torna inaspettatamente a bussare alla porta di casa…

La trama di Back in Action

Come suggerisce il titolo della commedia, i protagonisti di Back in Action, Emily e Matt, sono stati agenti segreti abilissimi, ma da diversi anni hanno abbandonato la carriera nel mondo dello spionaggio per crearsi una famiglia.

La vita quotidiana di basso profilo e in un contesto suburbano che ora conducono, in effetti, ha davvero poco in comune con missioni segrete, azioni di spionaggio e combattimenti a sangue freddo.

Inaspettatamente, però, i coniugi vedono saltare improvvisamente la loro copertura e vengono così trascinati di nuovo nel mondo dello spionaggio, con risultati decisamente esplosivi.

Il cast di Back in Action

Come detto, i protagonisti del film sono interpretati da Cameron Diaz e Jamie Foxx. Sono passati una decina d’anni dall’ultimo film di Diaz: la sua ultima apparizione in una produzione hollywoodiana risale al 2014 con il musical Annie, in cui tra l’altro l’attrice recitava proprio al fianco di Foxx.

Nel cast di Back in Action ci sono poi Kyle Chandler (visto in Friday Night Lights e Bloodline), Glenn Close (nota per Fatal Attraction e Hillbilly Elegy e qui nei panni di Ginny), Andrew Scott (All of Us Strangers e Fleabag) e Jamie Demetriou (visto in Barbie e Fleabag, qui nei panni di Nigel).

Completano il cast McKenna Roberts (Skyscraper) e Rylan Jackson (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).

Back in Action: ci sono stati problemi sul set?

Negli ultimi mesi si è parlato di Back in Action soprattutto per i veri o presunti problemi sul set. Prima di tutto, Foxx è stato ricoverato d’urgenza per un problema medico ad aprile 2023, fatto che ha naturalmente portato a una interruzione delle riprese e che ha tenuto l’attore lontano dai riflettori e dal pubblico per alcuni mesi.

In secondo luogo, voci di corridoio parlavano di un clima ostile sul set causato proprio da Foxx e dai suoi accessi d’ira. Secondo la ricostruzione fatta dal tabloid The Sun, non particolarmente affidabile, l’attore avrebbe avuto una crisi di nervi e avrebbe licenziato in tronco alcune persone della produzione.

I pettegolezzi sono stati categoricamente smentiti dalla collega Diaz, che, ospite del podcast Lipstick on the Rim, ha detto: «Odio tutte le cose che sono state dette sul nostro set in quel momento (…) Jamie è la cheerleader dell’intera troupe. Tutti lo amano. Ci divertiamo davvero tanto sul set con lui ed è semplicemente un professionista a tutti i livelli».

Quando esce in streaming Back in Action

Il film Back in Action esce su Netflix il 15 novembre 2024.