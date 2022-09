Backstage, il film: che vinca il migliore

Come dimostrano Save the last dance, Honey e Flashdance, i dance movie – ovvero i film in cui la danza ha un ruolo centrale nella trama – riscuotono sempre un grande successo di pubblico. Se poi, come nell’indimenticabile Saranno famosi del 1980, nella storia c’è anche un tocco di competizione, il risultato è ancora più gustoso.

Backstage – Dietro le quinte, il nuovo film in uscita su Prime Video, diretto da Cosimo Alemà, unisce in chiave moderna proprio questi due aspetti: il ballo e le audizioni.

Di cosa parla il film Backstage

In questo dance movie, prodotto da Eagle Pictures, i protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze di talento che si sfidano per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo.

Gli aspiranti ballerini e cantanti che si presentano alle selezioni sono in tutto 111, tra i 16 e i 25 anni. Tutti hanno lo stesso sogno, ovviamente: diventare artisti di successo. Ma i posti sono limitati e così, nel corso delle audizioni al Teatro Sistina di Roma (l’intero film è girato nella Capitale, in tre location diverse) ne vengono scelti nove.

L’emozione e la gioia dei "vincitori" durano poco, però: i ruoli disponibili per lo spettacolo in realtà sono soltanto quattro. I nove protagonisti iniziano così una settimana di audizioni e prove senza sosta, in cui dovranno dimostrare al cinico regista James D’Onofrio di avere la stoffa necessaria a entrare a far parte del cast.

Il percorso che li attende è fatto ovviamente di rivalità e stanchezza, ma il gruppo troverà lo spazio anche per la complicità, l’aiuto reciproco e l’amicizia. Qualunque cosa accadrà alla fine di quella settimana, una cosa è certa: le loro vite cambieranno per sempre.

Naturalmente, la colonna sonora sarà la vera anima del film: oltre a trenta tra le più celebri canzoni della musica italiana, tutte cantate dal vivo, contiene anche due brani inediti.

Chi recita in Backstage

Il regista Alemà non è nuovo alle tematiche artistiche: oltre ad aver messo la firma su titoli come La santa e Zeta e Una storia hip-hop, ha anche diretto video musicali di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Ligabue, Noemi e Marco Mengoni.

I nove attori protagonisti sono tutti alla loro prima esperienza cinematografica e scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia. Si tratta di Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale e Matteo Giunchi.

Fanno parte del cast di Backstage anche Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta. Il film è scritto da Roberto Proia (Come Non Detto e la Trilogia Sul più bello).

Quando esce Backstage

Il film Backstage – Dietro le quinte esce il 13 ottobre 2022 in esclusiva su Prime Video.

