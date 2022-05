Bang Bang Baby: c'è la data del finale!

Quale piega prenderà il rischioso rapporto tra la giovane Alice e il suo da poco ritrovato padre Santo Barone, esponente della ‘ndrangheta? Per fortuna la domanda non resterà a lungo senza risposta: dopo qualche rinvio, Prime Video ha infine comunicato la data dell’uscita del finale di Bang Bang Baby.

L’uscita degli episodi della serie crime Amazon Original italiana sulla piattaforma di streaming è stata divisa in due parti. La prima (composta dalle puntate 1-5) ha debuttato come previsto lo scorso 28 aprile. La seconda parte, ovvero le ultime cinque puntate, sarebbero dovute uscire il 19 maggio. Così non è stato: tra cambi di rotta e rinvii, l’uscita è stata spostata al 26 maggio e poi a data da destinarsi. «Vista l’ottima accoglienza e il lancio globale della serie, sono state necessarie lavorazioni impreviste che richiedono tempi di lavorazione più lunghi», aveva spiegato Prime Video.

Perché il finale di Bang Bang Baby è stato rinviato

Il messaggio di Prime Video non forniva ulteriori spiegazioni né indicazioni più precise riguardo quel “a data da destinarsi". Fortunatamente, però, l’attesa non è stata lunga e fra poche ore sarà possibile proseguire e terminare la visione della creazione di Andrea Di Stefano, con la regia di Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito. Nello specifico, gli episodi finali di prossima uscita saranno diretti da Ferri (il sesto), Alhaique (il settimo e l’ottavo) e da Bonito (il nono e il decimo).

Alcuni fan online hanno ipotizzato che il rinvio della distribuzione del finale fosse un tentativo di aumentare l’hype: insomma, una mossa di marketing per creare più interesse. Altri, invece, hanno suggerito che lo slittamento forzato della data di uscita fosse dovuto alla necessità di modificare in corsa qualche aspetto del contenuto delle puntate, così da renderle adatte anche al pubblico internazionale (in effetti Prime Video fa riferimento nella nota stampa al “lancio globale"). Si tratta però solo di supposizioni.

Quando escono le ultime puntate di Bang Bang Baby

Comunque sia, veniamo all’annuncio: dopo pochissimi giorni dall’ultima comunicazione, Prime Video ha avvisato gli spettatori che le puntate finali di Bang Bang Baby saranno disponibili in streaming da domani, 31 maggio.

Cos’è Bang Bang Baby

Scritta da Andrea Di Stefano (già creatore), Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby ha per protagonista Alice, ragazza timida e introversa che scopre che il padre Santo Barone, che credeva morto da dieci anni, in realtà è vivo e fa parte della ‘ndrangheta. La giovane si avvicina al papà cercando di riconquistare il suo affetto ma, così facendo, sprofonda pericolosamente nel mondo criminale della Milano degli anni ’80.

Prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, società del gruppo Fremantle, nella serie recitano Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

