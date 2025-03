Quando esce il docufilm con Bono degli U2

“Bono: Stories of Surrender” porta in streaming il one-man show del frontaman degli U2. Il film per la prima è disponibile anche in una versione immersiva

Fonte foto: Damir Hajdarbasic/Shutterstock

Si intitola Bono: Stories of Surrender il nuovo docufilm Apple Original Films, in uscita in streaming fra pochi mesi, che promette di regalare al pubblico un’esplorazione visiva e poetica dell’omonimo one-man show di Bono Vox, frontman degli U2. Prodotto da RadicalMedia e Plan B Entertainment, con la regia di Andrew Dominik (già celebre per Blonde), il docufilm sarà tra l’altro il primo disponibile anche in versione “immersiva” su Apple Vision Pro, in Apple Immersive Video.

Bono Stories of Surrender in streaming

Questa novità di Apple TV+ porta in streaming lo spettacolo teatrale da solista di Bono, Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief. Lo spettacolo a sua volta si basa sul memoir del cantante e frontman degli U2, all’anagrafe Paul David Hewson, pubblicato con il titolo Surrender: 40 Songs, One Story.

«Mentre alza il sipario su una vita straordinaria e sulla famiglia, gli amici e la fede che lo hanno messo alla prova e sostenuto», si legge nella sinossi diffusa da Apple TV+, Bono rivela anche storie personali «sul suo viaggio come figlio, padre, marito, attivista e rock star». Lo show include filmati esclusivi e inediti, ma anche molte celebri canzoni degli U2 che hanno plasmato la vita e l’eredità del cantante.

I produttori sono Jon Kamen e Dave Sirulnick (già noto per Summer of Soul e Hamilton) con Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner (F1, Moonlight, 12 anni schiavo). Bono è produttore esecutivo insieme a Jennifer Pitcher (Kiss the Future) e Kelly McNamara.

All of the powerful emotions of a stadium tour. All of the intimate storytelling of a one-man show. The groundbreaking documentary event Bono: Stories of Surrender streams May 30 on @AppleTV and will be the first feature-length film available in Apple Immersive on Vision Pro. pic.twitter.com/9etNqq6rYL — U2 (@U2) February 26, 2025

Bono: Stories of Surrender con Apple Vision Pro

Come accennato, insieme a Bono: Stories of Surrender esce anche Bono: Stories of Surrender (Immersive), cioè la versione immersiva del docufilm disponibile in Apple Immersive Video, solo su Vision Pro.

Il formato multimediale registrato in 8K con Spatial Audio, per produrre un video a 180 gradi, porta gli spettatori direttamente sul palco con Bono, al centro della sua storia: è una versione che promette di essere decisamente più coinvolgente, consentendo agli spettatori di “entrare” nella musica e nella narrazione.

Quando esce Bono: Stories of Surrender

Bono: Stories of Surrender sarà disponibile su Apple TV+ (sia nella versione normale che in quella immersiva) il 30 maggio 2025.

In concomitanza con questo lancio, è prevista anche l’uscita di un’edizione tascabile ridotta e aggiornata del libro di memorie di Bono, Bono: Stories of Surrender. Aggiornata con una nuova introduzione dell’autore e con una nuova copertina, questa edizione è stata perfezionata per meglio adattarsi all’arco narrativo dello show proposto dal cantante.