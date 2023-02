Benedict Cumberbatch protagonista di una serie thriller

È stato Alan Turing in Imitation Game, il Dottor Strange nell’universo Marvel e Phil Burbank in Il potere del cane: ora Benedict Cumberbatch diventa Vincent Anderson, il protagonista di una nuova serie thriller, intitolata Eric, in arrivo prossimamente su Netflix. Il progetto è stato annunciato da poco e non è ancora possibile sapere quando sarà disponibile in streaming, ma ci sono molte altre informazioni, a partire da cast e trama, che sono già state rivelate.

Ecco tutto quello che sappiamo fino a ora.

La trama: di cosa parla Eric

La miniserie, divisa in sei episodi da sessanta minuti, è creata da Abi Morgan insieme a Gaby Hoffmann e a McKinley Belcher III. Ambientata a New York negli anni Ottanta, la storia ha per protagonista Vincent, uno dei più famosi burattinai di New York e ideatore del popolare programma televisivo per bambini Good Day Sunshine. L’uomo è alla disperata ricerca del figlio Edgar, di nove anni, scomparso una mattina mentre andava a scuola.

Vincent non riesce a superare la perdita del bambino e diventa sempre più angosciato, irascibile e pieno di sensi di colpa: recupera i disegni del figlio che ritraggono un mostruoso pupazzo blu di nome Eric e fa comparire questa creatura nel suo show. È convinto che così facendo, Edgar tornerà a casa. Il suo comportamento autodistruttivo però lo allontana dalla famiglia, dai colleghi e da chiunque cerchi di aiutarlo.

Abi Morgan, ideatrice, sceneggiatrice e produttrice esecutiva, ha dichiarato: «Eric è un viaggio cupo e folle nel cuore della New York degli anni ’80 e nel mondo buono, brutto e cattivo di Vincent, geniale burattinaio di uno dei principali programmi televisivi americani per bambini».

Il cast di Eric

Oltre a Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista, il cast di Eric include Gaby Hoffmann nel ruolo di Cassie, moglie in crisi di Vincent e amorevole madre di Edgar, e McKinley Belcher III nel ruolo del detective Michael Ledroit, agente di esperienza nella sezione "Persone scomparse" che cerca di tenere segreta la sua omosessualità.

Dan Fogler interpreta Lennie Wilson, il migliore amico e collega di Vincent; Clarke Peters è George Lovett, il portinaio della palazzina dove abita Edgar; Ivan Morris Howe è Edgar Anderson, bambino introverso e con una certa vena artistica; mentre Phoebe Nicholls è Anne Anderson, la madre di Vincent.

David Denman è Matteo Cripp, il capo di Ledroit e comandante della stazione; Bamar Kane è Yuusuf Egbe, artista di strada che vive nei tunnel in disuso della metro; Adepero Oduy è Cecile Rochelle, madre di un bambino scomparso da undici mesi; Alexis Molna è Raya, un’amica di Yuusuf; mentre Roberta Colindrez è Ronnie, leggendaria burattinaia che lavora a Good Day Sunshine.

Cosa sappiamo di Eric

Le riprese della serie Eric sono già iniziate e si svolgeranno in Ungheria e a New York. La produzione è di SISTER (che ha già messo la firma su Chernobyl, This Is Going To Hurt e Landscapers – Un crimine quasi perfetto), mentre nel team di produzione esecutiva ci sono Abi Morgan, Jane Featherstone, Lucy Dyke, la premio BAFTA Lucy Forbes e Benedict Cumberbatch. La regia è di Lucy Forbes.