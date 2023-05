Beovision Harmony da 97 pollici: il nuovo Smart TV di lusso che costa come un SUV

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Beovision Harmony, la smart tv di Bang & Olufsen,è ora disponibile in un nuovo formato dalle dimensioni mastodontiche: si parla, infatti, di uno schermo da top di gamma da ben 97 pollici. Un dispositivo che ha molto in comune con la Smart TV LG G2 (top di gamma della casa coreana dell’anno scorso), a partire dal display OLED evo WRGB (prodotto da LG Display) fino ad arrivare al processore Alpha 9, pensato per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine grazie alla potente intelligenza artificiale proprietaria.

Per il resto, questo televisore presenta tutte le caratteristiche tipiche degli OLED che, grazie ai pixel autoilluminati, garantiscono neri profondi e un grande contrasto in qualsiasi tipo di ambiente e in qualsiasi condizione di illuminazione, immagini dettagliate e senza sbavature sui bordi.

Beovision Harmony 97’’: scheda tecnica

Per farla molto breve e molto chiara: Beovision Harmony da 97 pollici non è altro che uno Smart TV LG G2 di pari dimensioni inserito in uno chassis con cover motorizzate (che servono per nascondere lo schermo e protegggerlo, quando non è in uso) e con una soundbar aggiuntiva che migliora nettamente la resa audio.

Per questo il pannello è un OLED WRGB 4K con refresh rate a 120 Hz, prodotto da LG, con supporto all’HDR10, HDR 10 Pro, HLG e Dolby Vision IQ. Il processore è l’Alpha 9 AI di quinta generazione, e ha il compito di elaborare i raffinati algoritmi LG di miglioramento delle immagini, del contrasto e per la compensazione di moto. Il risultato è, esattamente come su LG G2, una qualità dell’immagine eccellente.

Disponibili anche le modalità Auto Low Latency Mode, in grado di ridurre al minimo il ritardo tra l’ingresso di un segnale e l’uscita sullo schermo, eARC (Enhanced Audio Return Channel), che garantisce una migliore trasmissione dell’audio e il Variable Refresh Rate (anche tramite FreeSync AMD e G-Sync Nvidia) che ha il compito di sincronizzare i frame prodotti dalla scheda video o dalla console con quelli riprodotti sul televisore.

La sezione audio è estremamente sofisticata e parecchio superiore a quella della TV LG da cui questa Beovision deriva. Si tratta di un impianto a 6 speaker, ognuno dei quali pilotato da amplificatori ad alta potenza (da 50 a 100W): 1 tewwter per i toni alti, 2 woofer per i bassi, 1 midrange per i medi e 2 full range che suonano tutto lo spettro sonoro e aggiungono potenza e spessore.

Come se non bastasse, la TV integra anche un modulo 7.1 che può essere usato per pilotare 2 eventuali speaker aggiuntivi, come i B&O Beolab, da acquistare a parte. In base al numero di speaker utilizzati, quindi, la Smart TV Beovision da 97 pollici può riprodurre tracce audio Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1, DTS HD-Master Audio 7.1 e DTS PCM 7.1.

Il sistema operativo è webOS 22, proprietario di LG. Per questo OS sono disponibili tutte le principali applicazioni per lo streaming: Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN, Apple TV+.

Per la connettività Beovision Harmony da 97 pollici può contare su WiFi 6 e Bluetooth 5.0, sono inoltre presenti 4 ingressi HDMI 2.1., 3 porte USB e una porta LAN.

Infine per l’estetica bisogna sottolineare la presenza dell’elegante cover in legno (personalizzabile) che copre parzialmente lo schermo a dispositivo spento.

Beovision Harmony 97’’: quanto costa

La Smart TV è già disponibile sul sito ufficiale di Bang & Olufsen nelle colorazioni Black Anthracite, Natural Aluminium e Gold Tone, con l’esclusivo pannello frontale in legno anch’esso personalizzabile dall’utente. Trattandosi di un apparecchio di lusso, il prezzo non è per tutti e parte da 54 mila euro. Del resto di tratta di un televisore top di gamma, pensato per appassionati di cinema che per l’intrattenimento non badano a spese e cercano esclusivamente la migliore qualità possibile.