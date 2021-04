Instagram è uno dei social network più popolari e soprattutto uno di quelli più utilizzati dagli influencer, in quanto ha ribaltato il tradizionale modo di fare comunicazione, puntando tutto sulle immagini. Questo non significa, però, che anche le parole non siano importanti. Per questo chi vuole accedere a questo mondo, o vuole migliorare la sua presenza sul social network in questione, dovrà curare in modo particolare anche la biografia di Instagram.

Cos’è la biografia di Instagram

La biografia di Instagram è quello spazio, posizionato appena sotto il nome, in cui poter raccontare qualcosa di sé stessi. Per alcune persone è un elemento secondario, mentre in realtà è uno spazio prezioso, in cui trasmettere le principali informazioni su quella che è la propria attività e consentire di ottenere nuovi followers.

Come deve essere una biografia di Instagram

Prima di capire come scrivere la biografia di Instagram è bene ricordare che per voi ci sono 150 caratteri a disposizione, con la possibilità di inserire un solo link esterno. Altri 30 caratteri sono a disposizione per personalizzare il proprio nome utente indipendentemente dall’handle. Spazi piccoli, quindi, che vanno occupati in modo ben ragionato, per ottenere un effetto efficace.

Dunque bisogna avere presenti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, come ad esempio evidenziare i propri dati essenziali, ma anche fornire ai propri follower un sistema rapido di contatto. Allo stesso tempo in quelle proprie righe bisogna presentare la propria personalità e il proprio brand, nel caso se ne abbia uno. Insomma, si deve lanciare un messaggio che racconti in poco spazio chi siamo e cosa facciamo. La biografia di Instagram può anche essere un messaggio che stimoli la visualizzazione dei propri contenuti.

Come scrivere la biografia di Instagram

Dunque, in concreto, come fare una biografia di Instagram efficace? Innanzitutto è necessario spiegare quale tipo di profilo si ha e a quale fascia di pubblico ci si rivolge. Insomma, delle informazioni che tengono vivo l’interesse di chi accede per la prima volta al nostro profilo. Essere concisi è il segreto: poche parole in grado di centrare l’obiettivo.

Per dare maggiore efficacia alla biografia, si può dare maggior risalto al testo utilizzando degli appositi servizi online che consentono di cambiare il font e di copiarlo e incollarlo nello spazio della bio modificato. Può essere bello anche aggiungere delle emoji o dei caratteri direzionali per catturare e direzionare l’attenzione.

Nel fare una biografia di Instagram è importantissimo anche inserire degli hashtag che ci caratterizzino, in modo che chi accede al profilo possa recuperare, attraverso essi, anche altri contenuti che ci riguardino. Altro elemento importante nel realizzare una biografia di Instagram è taggare altri account, collegati al proprio, che possono essere utile per offrire una visuale più ampia di quello che si fa e di quanto si vuole trasmettere.

Elementi aggiuntivi di una biografia di Instagram

E ancora, una biografia di Instagram originale contiene anche delle call-to-action, soprattutto laddove si vuole promuovere qualcosa. E’ infatti un sistema molto utile per indurre gli utenti a compiere un’azione in particolare, come ad esempio "Vai a vedere le mie stories", o "clicca sul link in bio per vedere il catalogo", o "taggatemi per essere visualizzati nelle storie". Sono solo alcuni degli esempi possibili per attirare l’attenzione dei propri followers o aspiranti tali. La call-to-action andrà mostrata alla fine della bio, in modo da consentire agli utenti di leggere prima il profilo. Le istruzioni, in ogni caso, devono essere sempre chiare, indicando prima l’azione.

Altro elemento utile della bio è il link, che servirà a indirizzare i visitatori laddove vogliamo che essi vadano: che sia un proprio sito internet, un videomessaggio su YouTube, a un contest, a un articolo, e via di seguito. Naturalmente esso potrà essere cambiato ogni volta che si vuole. Altro elemento importante sono le informazioni di contatto, che possono sempre essere evidenziate con dei Pulsanti di call-to-action che riportano alla modalità di contatto prediletta, che sia un indirizzo mail un numero di telefono o altro.

I contenuti in evidenza

Sotto la biografia di Instagram si possono aggiungere dei contenuti in evidenza, attraverso delle stories, che restano in cima al feed, e che consentono di condividere informazioni aggiuntive ed elementi preziosi. Per crearli basterà andare sul profilo e cliccare sul simbolo "+" sotto la biografia. Quindi si potranno selezionare le storie da abbinare all’highlight. Basterà poi dargli un nome e pubblicarlo.

Andare a capo sulla biografia di Instagram

Per andare a capo sulla biografia di Instagram, utilizzando iPhone o Android, è semplice: basterà scrivere il testo in un’applicazione note presente sul telefono, quindi selezionarlo, copiarlo e incollarlo nell’apposito spazio sul profilo di Instagram.