Black Friday e Cyber Monday: quali sono le differenze

26 Novembre 2019 - Per molti sono una il doppione dell’altra. Due “celebrazioni” identiche che si ripetono a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Invece, per quanto possano apparire simili, il Black Friday e il Cyber Monday sono due appuntamenti nati in momenti e per scopi differenti.

Certo, i punti di similitudine e contatto sono molteplici. Pochi sanno, ad esempio, che entrambe sono direttamente collegate al Giorno del Ringraziamento (il Black Friday si celebra il giorno successivo al Thanksgiving, il Cyber Monday cade il lunedì successivo). Al di là di questioni temporali, però, il venerdì nero e il lunedì cibernetico non hanno molti altri punti in comune. Scopriamo perché.

Quando nasce il Black Friday

Nel secondo dopoguerra, il Black Friday era il giorno dedicato al riposo dopo il Giorno del Ringraziamento. A partire dagli Anni ’80 i commercianti hanno iniziato ad approfittare di questa “giornata libera” proponendo sconti corposi sulla merce esposta e dando il via, di fatto, alla stagione dello shopping natalizio.

Origini del Cyber Monday

Il Cyber Monday nesce nel 2005, in un momento in cui bisognava incoraggiare gli acquirenti a comprare online. A differenza di oggi, dove tutto può essere acquistato (e si acquista) online, a inizio nuovo millennio il commercio elettronico era visto ancora con molta diffidenza. Il Cyber Monday nasce dunque con l’obiettivo di replicare il successo del Black Friday (allora legato quasi esclusivamente a promozioni e vendite in negozi fisici) anche nel mondo “virtuale” di Internet.

Black Friday e Cyber Monday: le differenze

Sostanzialmente, al giorno d’oggi non vi sono grandi differenze tra le due giornate dedicate allo shopping. In origine, però, i due appuntamenti erano “complementari”: il Black Friday nasce nel mondo fisico, il Cyber Monday in quello online. Oggi questa divisione netta è andata via via sfumando, con il Black Friday sempre più protagonista degli sconti e degli acquisti online. Certo, moltissime offerte restano “segregate” nei negozi fisici, ma moltissimi preferiscono acquistare da smartphone o PC piuttosto che recarsi in un punto vendita.