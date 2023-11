Fonte foto: Shutterstock

Senza grandi annunci, ma con un bel banner in home page, torna anche quest’anno il Black Friday di Amazon con l’ormai immancabile settimana (che ormai sono 10 giorni) di offerte. Per chi avesse mancato l’occasione della nuova Festa delle Offerte Prime ad ottobre, questa è l’ultima occasione per fare acquisti in vista dei regali di Natale approfittando di corposi sconti.

Amazon Black Friday 2023: le date

Quando arriva il Black Friday di Amazon? Si parte venerdì 17 novembre e con l’avvio della Black Week e si arriva al Cyber Monday il 27 novembre, passando per il Black Friday vero e proprio il 24 novembre. Anche quest’anno, quindi, la settimana del Black Friday dura 10 giorni.

Amazon Black Friday: come funziona

Sempre uguale, anche quest’anno, il meccanismo del Black Friday: per tutti i giorni dell’iniziativa ci saranno migliaia di offerte a tempo e offerte lampo, che saranno via via più interessanti ma, a volte, su un numero limitato di prodotti.

L’utente potrà scegliere se comprare subito o aspettare : nel primo caso sarà sicuro di poter risparmiare almeno un po’, nel secondo potrà risparmiare molto di più ma rischiando che l’offerta finisca in poche ore.

Amazon Prime: l’abbonamento

Il Black Friday non è come il Prime Day o la Festa delle Offerte Prime: possono partecipare tutti, non serve essere abbonati a Prime.

Tuttavia, abbonarsi ad Amazon Prime offre una lunga serie di vantaggi, tra i quali anche le consegne veloci in un giorno su centinaia di migliaia di prodotti. Considerando che ormai il Black Friday di Amazon (e quello di altre piattaforme) genera un notevole sovraccarico sui corrieri in tutta Italia, è chiaro che avere la priorità nelle spedizioni può rivelarsi molto utile.

Amazon Outlet e seconda mano

Infine, soprattutto durante la Black Friday, ci saranno anche ottimi sconti in Amazon Outlet e Amazon Seconda mano (ex Amazon Warehouse). La sezione outlet di Amazon contiene prodotti nuovi di marca invenduti, ora scesi a prezzi molto più bassi, mentre la sezione seconda mano raccoglie tutto l’usato ricondizionato, venduto con garanzia di 1 anno direttamente da Amazon.