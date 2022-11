Black Friday, la Polizia lancia l'allarme: fate attenzione

Il Black Friday 2022 si svolgerà venerdì 25 novembre, sia nei negozi fisici che in quelli online. Tutte le grandi catene dell’elettronica hanno già reso noto il calendario delle offerte e degli sconti e Amazon ha ufficializzato iniziative che dureranno addirittura 10 giorni.

In un periodo di alta inflazione e grandi incertezze economiche, come quello attuale, anche il Black Friday aiuta ad arrivare a fine mese più tranquilli.

Ma aiuta anche i truffatori a mettere a segno qualche colpo in più, camuffando le truffe da sconti del Black Friday. La Polizia Postale italiana, per questo, ha pubblicato un avviso per ricordare ai cittadini di stare attenti e per suggerire alcuni modi per proteggersi.

Black Friday: l’allarme della Polizia

La Polizia Postale ha già pubblicato una breve nota in cui sintetizza ciò che già sta succedendo e che ancor di più succederà nei prossimi giorni, in vista del Black Friday: "La settimana del Black Friday si avvicina e, accanto alle offerte reali, vengono proposte sul web false occasioni a cui è davvero difficile rinunciare".

Secondo la Polizia il problema principale sarà quello del phishing: "Spesso chi acquista online viene tratto in inganno perché gli annunci vengono pubblicati su siti clone apparentemente molto simili a quelli ufficiali. Dopo aver comprato il prodotto desiderato, l’utente non riceverà nulla e correrà il rischio che i dati della sua carta, inseriti durante l’acquisto, vengano rubati".

In effetti sta già circolando, da alcuni giorni, una truffa che funziona esattamente così.

Black Friday: la truffa dei 5000 prodotti gratis

A molti italiani è già arrivato un messaggio sul cellulare: "Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi". Si tratta di una truffa: nel messaggio c’è un link, che porta ad un sito fake che imita la grafica di Amazon e che propone un quiz, al termine del quale l’utente "vince" uno dei prodotti gratis.

In realtà non vince proprio niente: deve inserire i dati della sua carta di credito per pagare le solite piccole spese di spedizione. Così facendo l’utente "fortunato" perde due volte: il costo della fantomatica spedizione dell’inesistente regalo viene sottratto subito, mentre i dati della carta di credito vengono rubati e sfruttati in seguito per fare acquisti online.

Come difendersi dalle truffe

La Polizia Postale consiglia a tutti molta prudenza: "si consiglia diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose, di acquistare da siti ufficiali o già conosciuti e di leggere le recensioni per verificare che la pagina non sia stata già segnalata come fraudolenta".

Ma, soprattutto, la Polizia offre un suggerimento importantissimo: per fare acquisti online è sempre meglio usare carte prepagate, caricando l’importo necessario subito prima di fare l’acquisto. In questo modo, se i dati della prepagata vengono rubati, non servono comunque a nulla perché la carta è vuota.