Blackview BL9000 5G, uno smartphone rugged in super offerta

Blackview BL9000 5G è uno smartphone rugged robusto e con una scheda tecnica molto interessante, ottima anche per la produttività. Oggi in super offerta su Amazon

Fonte foto: Blackview

Blackview è un brand molto noto nel settore degli smartphone rugged, quei dispositivi coriacei e pronti a sopportare senza problemi qualsiasi sollecitazione esterna.

Tra i prodotti di spicco dell’azienda cinese c’è il Blackview BL9000 5G, un telefono che oltre alla durevolezza mette sul piatto anche una scheda tecnica di buon livello, sviluppata per garantire prestazioni più che buone in qualsiasi circostanza, dall’intrattenimento alla produttività.

Con le offerte su Amazon il prezzo è davvero interessante, arrivando addirittura sotto i 500 euro, toccando il minimo storico.

Blackview BL9000 5G: scheda tecnica

Come appena detto il Blackview BL9000 5G è uno smartphone rugged e prima di parlare delle specifiche tecniche è utile concentrarsi sui materiali e sulle "misure di sicurezza" in dotazione a questo smartphone.

Si parte con l’ottimo vetro Gorilla Glass Victus a difesa del display principale e di quello secondario, una soluzione estremamente robusta pronta a proteggere i due schermi da graffi, urti accidentali e cadute.

Il dispositivo è poi certificato IP68 e IP69K, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni o, addirittura, in caso di liquidi sparati ad alta pressione.

Oltre a questo c’è anche la certificazione di grado militare MIL-STD-810H che ne attesta l’ulteriore resistenza a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le temperature estreme, le cadute da oltre un metro e addirittura le vibrazioni causate dai colpi di arma da fuoco.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il Blackview BL9000 5G ha un display principale IPS LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il display secondario è posto sul retro del device è da 1,3 pollici, con risoluzione 360×360 pixel e refreh rate a 60 Hz. Questo schermo può essere utilizzato per visualizzare l’ora, la bussola e altre informazioni sullo smartphone

Inoltre lo schermo principale è certificato TÜV SÜD Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu, molto dannosa per gli occhi.

Il processore è un MediaTek Dimensity 8020 con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Con la funzione Virtual RAM è possibile espandere ulteriormente la RAM in dotazione ottenendo fino a 12 GB in più, attingendo alla memoria interna.

Il comparto fotografico, composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Sul fronte delle connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, Bluetooth 5.1, il chip per l’NFC e i le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Davvero notevole la batteria che ha una capacità di 8.800 mAh con ricarica cablata da 120 W. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia DokeOS 4.0.

Blackview BL9000 5G: l’offerta Amazon

Il Blackview BL9000 5G è uno smartphone praticamente indistruttibile, sviluppato per chi svolge lavori in ambienti rischiosi, come cantieri o fabbriche, dove un classico smartphone durerebbe meno di un giorno ma senza rinunciare alle prestazioni e all’autonomia.

Il prezzo di listino di questo device è di 599.99 euro ma, grazie ai coupon di Amazon, è possibile ottenere 100 euro di sconto, portando il prezzo finale a 499,99 euro.

