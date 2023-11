Blocco 181, cosa sappiamo della stagione 2

Fonte foto: Sky

Sono attualmente in corso le riprese della seconda stagione di Blocco 181, la serie originale Sky che racconta una Milano contemporanea, periferica, multiculturale, giovane e caotica. Questa serie è la prima in-house production Sky Studios per l’Italia prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film. Come la prima stagione, anche la seconda (composta da otto nuovi episodi) arriverà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Anche la stagione 2 è diretta da Ciro Visco, già noto per Gomorra – La serie e Doc – Nelle tue mani. Visco è anche produttore creativo e co-sceneggiatore.

Blocco 181 stagione 2: trama e anticipazioni

La seconda stagione di Blocco 181 continua a essere ambientata tra le comunità multietniche delle periferie di Milano, dove proprio in queste settimane si stanno svolgendo le riprese dei nuovi episodi. Al centro della trama ci sarà ancora una volta l’intreccio tra i tre protagonisti, molto diversi tra loro per contesto e provenienza, ma uniti da una storia comune di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale.

Gli spettatori ritroveranno dunque Bea, ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla Misa, le aspettative della famiglia e il desiderio di una vita diversa; Ludo, che dopo mesi di assenza torna a Milano con un segreto e brucianti sensi di colpa; e Madhi, che si ritrova a capo del Blocco e dovrà affrontare decisioni difficili e sentimenti repressi. Proprio il ritorno in città di Ludo costringe il trio a fare i conti con un legame che ciascuno, a modo suo, prova a negare. Ma la verità è che Bea, Ludo e Mahdi insieme sono più forti: dunque, i tre si uniranno di nuovo in un’avventura da cui è lecito aspettarsi di tutto.

Le sceneggiature della seconda stagione di Blocco 181 sono di Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi e Ciro Visco, mentre il soggetto della serie è firmato da Dario Bonamin, Giuseppe Capotondi, Fabrizio Cestaro, Laura Grimaldi, Naima Vitale, Paolo Piccirillo e Stefano Voltaggi e dai già citati Fachin, Vari e Visco.

Il cast di Blocco 181 – stagione 2

Nel cast di Blocco 181 – stagione 2 tornano Laura Osma nei panni di Bea (l’attrice è già nota per El Chapo), Alessandro Piavani nei panni di Ludo (visto in Blanca, House of Gucci e La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie) e Andrea Dodero in quelli di Madhi (The Good Mothers, Non Odiare e L’Allieva).

Nella stagione 2 torna anche il rapper Salmo, qui per la prima volta attore oltre che supervisore musicale della colonna sonora. Nella serie il pioniere del rap interpreta infatti Snake, un uomo che si è lasciato tutto alle spalle per cambiare vita ma che fatica a ignorare il richiamo dell’antica vendetta che non è mai riuscito a compiere.

Nel cast della seconda stagione di Blocco 181 c’è anche Alessandro Tedeschi (visto in Petra, Curon e Non Mentire): l’attore veste i panni del dealer Lorenzo, che dopo aver rischiato la vita ha scoperto una profonda spiritualità. Ma è davvero cambiato? Fahd Triki è Zak, un ragazzo che sogna di sfondare come trapper ma che deve fare i conti con la dura realtà del Blocco, l’imponente complesso edilizio della periferia milanese che dà il titolo alla serie. Noè Batita è Nael, amico fraterno di Zak dal carattere impulsivo e irrequieto.

Blocco 181 – Seconda stagione: quando esce

La seconda stagione di Blocco 181 uscirà prossimamente su Sky e in streaming su NOW. La data esatta del debutto non è ancora stata annunciata.