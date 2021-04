Instagram è uno dei social network più apprezzati al mondo e continua a crescere sempre di più. Un’applicazione tutta da esplorare per poter gestire al meglio l’ampia gamma di contenuti multimediali che può contenere e aumentare, così, il coinvolgimento degli utenti. Anche per le attività di marketing, ormai, Instagram è imprescindibile per intensificare il contatto con i clienti già fidelizzati e per trovarne di nuovi, avviando un rapporto di fiducia in continua evoluzione. Ma ogni piattaforma ha la sua policy da seguire e può capitare che vengano messe in atto azioni di vario genere non proprio in linea con le Instagram rules. E il social può prevedere un blocco temporaneo del tuo profilo per un tempo variabile. Perché succede e cosa fare a questo punto?

Blocco temporaneo Instagram: cause

L’incubo di ogni utente e Instagram addicted è proprio questo: vedersi comparire sul proprio dispositivo mobile il messaggio "Azione bloccata" o "Blocco temporaneo". Ma come mai? Le cause di un blocco temporaneo di Instagram possono essere varie e dovute, ad esempio alla violazione degli standard e delle condizioni previste dalla piattaforma, che valgono per tutti gli utenti. Uno dei motivi del blocco può provenire da una attività compulsiva nell’uso del social, mettendo nell’arco di pochissimo tempo, una valanga di "Mi piace" ai post degli utenti che segui e iniziando a seguire tantissimi altri profili in modo sistematico con la velocità della luce. Questa pratica può essere rilevata da Instagram alla stregua dello spamming.

Ci sono, infatti, dei limiti sul numero di like, commenti e follow che possono effettuarsi in contemporanea o in brevissimo tempo. In caso contrario, potrebbe comparire un messaggio sulla tua schermata Instagram che ti avvisa che stai utilizzando il social in modo erroneo per gli standard della community, con l’opzione di inviare una segnalazione al centro assistenza se pensi ci sia stato un errore. In questo caso potrebbe essere un avviso preliminare, oppure un blocco progressivo, che può prevedere l’arresto di alcune funzioni Instagram, come mettere "like", postare un commento o seguire altri utenti, fino ad arrivare al blocco temporaneo dell’account in toto. Queste sanzioni di Instagram possono pervenire, di solito, ai profili che impiegano alcune app come i bot per ampliare il bacino di followers e distribuire like e commenti continui sulle foto di altri profili in modalità automatizzata. Una precauzione, questa, per incentivare l’uso consapevole di Instagram e preservarne l’autenticità nell’interazione tra gli utenti.

Alcune accortezze per evitare il blocco temporaneo Instagram

Non esistono, al momento, limiti ufficiali di Instagram per la sua immensa community planetaria. In base ad alcune stime, però, è consigliabile non oltrepassare le seguenti azioni:

60 like ogni ora;

60 commenti ogni ora;

60 follow ogni ora;

60 unfollow ogni ora.

Molto dipende anche dallo "storico" del nostro profilo e dal nostro comportamento abituale sulla piattaforma. Ad esempio se un profilo non viene utilizzato per un po’ e poi inizia la super attività di cui parlavamo prima, nell’arco di pochi minuti e secondi, Instagram potrebbe considerarla sospetta. Inoltre, è più facile che un profilo Instagram sia soggetto ad un blocco temporaneo se è stato creato da poco tempo e già inizia un’attività iper compulsiva. Inoltre, è consigliato evitare bot Instagram non affidabili e al limite, cercare i migliori che hanno software sicuri e che forniscono elevati controlli sulle operazioni.

Quanto dura un blocco temporaneo su Instagram

Un blocco temporaneo del vostro profilo Instagram potrà avere una durata di 24 ore se è la prima volta che ne siete vittima, ma l’account potrebbe subire una temporalità più elevata se Instagram vi ha già bloccato altre volte. In questo caso potreste stare senza il vostro social preferito per 48 o 72 ore o, nei casi più seri, il blocco potrebbe prolungarsi per 30 giorni o anche di più. Se ti stai chiedendo come togliere il blocco temporaneo su Instagram, purtroppo, non c’è una procedura da attivare, ma è necessario mettersi comodi e aspettare il tempo previsto per la riattivazione del profilo. Se è avvenuto un blocco totale dell’account è consigliato, invece, contattare l’assistenza Instagram per iniziare l’iter per la riattivazione del tuo account.

Cosa fare in caso di blocco temporaneo Instagram per phishing

Un’altra eventualità da considerare è il blocco temporaneo di Instagram per phishing. Sicuramente avrai sentito parlare dell’incubo degli internauti che può colpire sia quelli meno esperti, che quelli più esperti. Il phishing è una sorta di frode online che possono creare degli hacker per impadronirsi dei tuoi dati personali, economici, ma anche relativi alla tua privacy, oltre che le tue password. Come per ogni piattaforma, anche chi usa Instagram può incorrere in questi pericoli. Potresti, ad esempio, aver ricevuto una mail che sembrava ufficiale di Instagram e, in apparenza, del tutto conforme al suo design, dove ti veniva richiesto di inserire il tuo username e la tua password.

Si tratta di un’opzione remota, ma dalla quale stare attenti. Tieni presente che, rilevando attività sospette, anche se non sei davvero vittima di frode, Instagram potrebbe bloccare il tuo profilo con un messaggio che riporta espressamente la causa del blocco per il tuo account compromesso a causa di tentativi di phishing. Ma quanto dura il blocco temporaneo di Instagram per phishing? Innanzitutto dovrai seguire una procedura guidata per il recupero dell’account, integrata dall’uso della tua mail dove riceverai un codice di sblocco, oppure da sms. La tempistica è variabile e potrebbe volerci anche una settimana per ripristinare il tuo account se tutto va bene. Dunque, come avrai capito, la cautela non è mai troppa quando si tratta di privacy e cura delle proprie azioni e dei dati personali.