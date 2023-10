Come recuperare account Instagram rubato

Fonte foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Recuperare un account Instagram rubato non è facile ma è comunque possibile. Il social network, infatti, prevede alcuni meccanismi ben precisi che consentono al legittimo proprietario di poter rientrare in possesso del proprio account. Non sempre è possibile rientrare in possesso dell’account ma un tentativo può essere fatto.

Come vedremo, però, l’opzione migliore è “giocare d’anticipo” e incrementare il livello di difese per il proprio account Instagram, andando ad attivare l’autenticazione in due fattori oltre che a collegare Facebook a Instagram per rafforzare la sicurezza del proprio profilo.

Vediamo, quindi, come recuperare un account Instagram rubato.

Recuperare account Instagram: cosa fare

La procedura da seguire per recuperare un account Instagram rubato deve essere avviata dall’app Instagram per smartphone (Android o iPhone). Nella pagina di login, dopo aver appurato che la precedente password non funziona e non è possibile reimpostarla, bisogna andare in Ricevi assistenza con l’accesso > Non riesci a reimpostare la password.

In questo modo si accederà al Centro assistenza di Instagram dove sarà possibile scegliere Cosa fare se pensi che il tuo account Instagram sia stato hackerato. In questa sezione bisogna cliccare su “visita questa pagina” e seguire la procedura guidata, scegliendo l’opzione più adatta al proprio caso (ad esempio Il mio account è stato hackerato).

Le opzioni sono numerose: è necessario seguire passo passo la procedura guidata per poter arrivare a una soluzione. Instagram proporrà varie soluzioni, in base alle indicazioni fornite dall’utente, per cercare di recuperare l’account.

In alcuni casi, il recupero potrebbe essere facile: a cambiare potrebbe essere stato solo il nome su Instagram e non la mail o il numero di cellulare abbinato. Di conseguenza, la procedura per reimpostare i dati d’accesso potrebbe essere completata facilmente.

Come suggerisce anche Instagram nel Centro assistenza, in alcuni casi (non c’è l’autenticazione a due fattori, non è possibile recuperare la password via mail e l’account Instagram non è stato abbinato a quello di Facebook) recuperare un account Instagram rubato potrebbe essere impossibile.

Come evitare di perdere l’account Instagram

Per evitare di farsi hackerare l’account è necessario attivare tutti i sistemi di sicurezza messi a disposizione dal social. Direttamente dall’app Instagram, quindi, bisogna premere sul proprio profilo in basso a destra e poi scegliere Impostazioni e privacy dal menu accessibile in alto a destra.

A questo punto, si deve andare in Centro gestione account e poi Password e sicurezza. In questa sezione è possibile attivare l’Autenticazione a due fattori (fondamentale per aumentare il livello di sicurezza) ed effettuare un Controllo della sicurezza, premendo sulle apposite opzioni.

Sempre dal Centro gestione account, inoltre, conviene andare in Funzioni collegate > Accedere con gli account e aggiungere il proprio account Facebook, abbinandolo all’account Instagram. In questo modo, in caso di account Instagram rubato, le possibilità di rientrare in possesso del proprio profilo aumenteranno.