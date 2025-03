Bloodaxe, la serie drama sul più famoso guerriero vichingo

Dal creatore di Vikings, è in arrivo una nuova serie tv, ispirata a eventi realmente accaduti con protagonisti Erik Bloodaxe e sua moglie Gunnhild

Pronti a tornare nell’epoca dei vichinghi? È ispirata all’epica storia vera di Erik Bloodaxe e Gunnhild la nuova serie Bloodaxe, annunciata in questi giorni da Prime Video. Creata, scritta e prodotta da Michael e Horatio Hirst, noti per la loro esperienza nel genere storico, questa novità è prodotta da MGM Television, divisione di Amazon MGM Studios, con la partecipazione dei produttori esecutivi Steve Stark, Arturo Interian, Morgan O’Sullivan, John Weber e Sheila Hockin.

La trama di Bloodaxe: di cosa parla

Bloodaxe è una serie drammatica storica che racconta l’ascesa di uno dei più celebri guerrieri vichinghi della storia, Erik Bloodaxe (Erik Ascia insanguinata), e della sua potente moglie, Gunnhild, conosciuta come la Madre dei Re.

La serie seguirà il percorso della coppia verso il potere in un’epoca segnata da feroci rivalità, alleanze mutevoli e tradimenti sanguinosi. Mentre la lotta per il trono di Norvegia si intensifica, infatti, il regno viene travolto dal caos e nel conflitto entrano a far parte anche gli spietati re delle altre nazioni scandinave, oltre che un influente sovrano inglese.

Secondo Vernon Sanders, capo della televisione per Amazon MGM Studios, la serie offrirà un racconto avvincente e autentico, trasportando il pubblico in un’epoca affascinante e ricca di eventi cruciali.

Dopo Vikings, una nuova serie tv sui vichinghi

«Mi sento fortunato e profondamente emozionato che Amazon mi abbia dato l’opportunità di tornare nel fantastico mondo delle saghe norrene e degli uomini, delle donne e degli dèi del mondo vichingo che hanno finito per significare così tanto per me», ha detto Michael Hirst in una nota stampa.

Hirst ha infatti già ideato e scritto le serie tv Vikings e Vikings: Valhalla. Sage vichinghe a parte, Hirst ha comunque ampia esperienza nei drammi storici anche perché in passato ha messo la firma a vario titolo anche su produzioni come I Tudors, Camelot, I Borgia, Il giovane Casanova ed Elizabeth: The Golden Age.

«Horatio e io intendiamo aprirvi gli occhi su nuovi personaggi incredibili e storie incredibili, tutte vere e molte delle quali hanno cambiato il corso della storia», ha aggiunto Hirst.

La vera storia della serie tv su Erik Bloodaxe

Erik Bloodaxe, alias Erik I Haraldsson detto Ascia Insanguinata, è stato re di Norvegia dal 930 al 934 e re di Northumbria dal 948 al 949 e dal 952 al 954.

Figlio di Harald I di Norvegia, le notizie sulla sua vita sono incerte perché provengono da fonti di epoche diverse e che talvolta presentano discrepanze. Secondo alcune fonti, il soprannome Ascia Insanguinata sarebbe dovuto al fatto che il sovrano uccise i suoi fratellastri per consolidare il potere.

Erik morì nel 954, probabilmente nella battaglia di Stainmore, segnando la fine del dominio vichingo a York. Ebbe vari figli, tra cui Harald II che divenne re di Norvegia.

La moglie di Erik fu a quanto pare Gunnhild di Norvegia, ma di lei non sappiamo molto: anche le notizie sulla sua vita sono scarse e controverse. È considerata una figura semi-mitologica ed è presente in diverse saghe islandesi, dove viene talvolta descritta come crudele e assetata di potere.

Cosa sappiamo della serie Bloodaxe

Al momento non sono ancora stati annunciati i membri del cast della serie Bloodaxe. Non sono note nemmeno la possibile data di inizio delle riprese né la successiva data di uscita in streaming.

Quel che è certo è che Bloodaxe sarà disponibile prossimamente, in esclusiva su Prime Video.