Bologna: in futuro nel Dall'Ara un area eSports

A febbraio la notizia ufficiale era che il Bologna Fc1909 fosse entrato ufficialmente nel mondo degli eSports (proprio come accaduto ad altre realtà calcistiche come la Juve Stabia e il Genoa).

Il nome del progetto è Bologna Fc 1909 eSports, un team composto da due player fortemente voluti, Giacomo Bortolani e Marco Barbieri, che vestono la maglia rossoblu nei tornei ufficiali di Fifa. L’impegno della società e della città intera nel mondo degli sport elettronici, visto anche in funzione di coinvolgere i più giovani in varie attività, non si ferma qui.

Tommaso Giaretta, gestore del progetto eSports, ha dichiarato che – quando si rifarà lo stadio Dall’Ara – “troverà spazio anche un’area eSports“. “Saremo probabilmente la prima società italiana con un’accademia intesa come posto dove i tifosi possano diventare parte del Bologna Esports. – dice Giaretta, come scrive La Gazzetta dello Sport – Portare un ragazzo a un evento nello stadio, fargli vivere un’esperienza ‘wow’. Così si integra tutto: già con l’academy che nascerà in città, il virtuale si integra col reale”.