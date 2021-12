Bonifico Super Cashback: c'è la data ufficiale di Consap

Consap, l’azienda pubblica controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico incaricata di erogare i premi da 1.500 euro del Super Cashback, spegne le polemiche derivanti dal ritardo accumulato fino ad oggi e comunica ufficialmente quando arriverà l’accredito del premio sul conto corrente indicato tramite l’app IO.

Una comunicazione “a caldo“, verrebbe da dire, visto che appena lunedì (cioè un giorno prima della scadenza dei tempi previsti) aveva in un certo senso messo le mani avanti comunicando ufficialmente che “sono in corso di finalizzazione le procedure amministrative relative all’erogazione dei pagamenti spettanti agli aventi diritto. Pertanto già nei prossimi giorni Consap potrà procedere al completamento degli accrediti“. Oggi, invece, una nuova comunicazione ben più rassicurante: i soldi stanno arrivando, i 100 mila non dovranno attendere ancora molto per vedere il bonifico da 1.500 euro in entrata sul conto.

Bonifico Super Cashback: quando arriva

La comunicazione della data di accredito dei bonifici arriva, ancora una volta, tramite il sito ufficiale di Consap ed è quello che i vincitori del Super Cashback volevano sentire, da settimane: “Entro oggi saranno completate le disposizioni di pagamento relative al super cashback. Pertanto, fermi i tempi bancari tecnici per l’accredito dei bonifici, gli aventi diritto potranno iniziare a visualizzare il premio spettante a partire dal 3 dicembre 2021“.

“A partire da" e non “entro il“, perché ogni banca ha i suoi tempi per accreditare un bonifico. Ma almeno la notizia è certa e ufficiale: entro stasera si completano le disposizioni di pagamento, entro domani partono i bonifici, a partire dal 3 dicembre i soldi arrivano sui conti correnti.

La fine del Cashback

Con l’erogazione dei premi del Super Cashback, quindi, si chiude definitivamente il programma governativo di rimborsi per gli acquisti fatti nei negozi fisici, ma con pagamento elettronico. Come ben sappiamo, infatti, il Governo Draghi ha cancellato la misura e non ci sarà un secondo semestre di Cashback.

Si chiudono anche le infinite polemiche sui cosiddetti “furbetti del Cashback“, che in gran parte sono nella lista dei 100 mila vincitori del super premio da 1.500 euro. Non si spiegherebbe, se non con ripetute raffiche di microtransazioni, come in 100 mila sono riusciti a fare le almeno 787 transazioni necessarie in così poco tempo.

In ogni caso, chi ha apprezzato la misura ha ancora una flebile speranza di vedere un Cashback 2.0: il Movimento 5 Stelle ha infatti chiesto il ripristino della misura.