Boox Tab Mini C: ecco l'ebook reader a colori compatto

Fonte foto: Boox

Onyx International, azienda cinese specializzata nella produzione di dispositivi per la lettura di libri elettronici, porta in Italia il suo ultimo ebook reader: si chiama Boox Tab Mini C e si aggiunge al resto della gamma, che comprende molti altri device, sia di fascia entry level che di gamma alta. Questo Tab Mini C, nello specifico, si posiziona praticamente in fascia media e punta tutto su un ottimo schermo e-Ink a colori e su un design molto compatto.

Boox Tab Mini C – E-Book reader da 7,8 pollici – Schermo e-Ink a colori

Boox Tab Mini C: caratteristiche tecniche

Boox Tab Mini C ha un display da 7,8 pollici e-Ink a colori di tipo Kaleido 3, con risoluzione di 1.404×1.872 pixel in bianco e nero e 702×936 pixel a colori, che corrispondono a una densità di pixel di 300 ppi in bianco e nero e 150 ppi a colori.

La palette visualizzabile è composta da 4.096 colori e lo schermo ha la rotazione automatica, intensità e tonalità regolabili dall’utente per personalizzare l’esperienza di lettura.

Al centro della scheda tecnica di Boox Tab Mini C c’è un chip Qualcomm a otto core con GPU dedicata (il modello non è noto), che può attingere a 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Si tratta di dati molto buoni, visto l’utilizzo per il quale è destinato un ebook reader. Molto buona anche la batteria, con capacità di ben 5.000 mAh e ricarica via USB-C

Inoltre, Boox Tab Mini C è anche un blocco note digitale utile a prendere appunti o a disegnare, con un massimo di 16 colori disponibili, grazie al pennino incluso in confezione. Le dimensioni e il peso sono estremamente contenuti: 194×136,5×8,3 millimetri e 264 grammi (uno smartphone moderno pesa in media 180-200 grammi).

Il sistema operativo è Android 11, sono garantiti almeno tre anni di aggiornamenti software gratuiti e c’è l’app Calendar Memo preinstallata, con la quale è possibile scrivere elenchi di cose da fare, appuntamenti, promemoria.

Infine, è anche possibile installare una lunga serie di app di terze parti per la lettura degli ebook (Kindle, Kobo, Google Play Books e altre app di lettura), ma anche applicazioni per la produttività o il divertimento.

Boox Tab Mini C: quanto costa

Boox Tab Mini C è già in vendita, sia sul sito ufficiale dell’azienda che su Amazon, ad un prezzo di listino di 499 euro, con il pennino Pen Plus incluso. Nel prezzo sono inclusi anche 10 GB di spazio in cloud per archiviare le note e i promemoria, che possono essere condivisi anche con eventuali altri dispositivi Boox.