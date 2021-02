Boris arriva la conferma: la quarta stagione si farà

La quarta stagione di Boris arriverà presto in streaming. La notizia è stata confermata da Alberto Di Stasio, l’attore che nelle prime stagioni della serie vestiva i panni di Sergio Vannuncci, il direttore di produzione della soap fittizia Gli occhi del cuore. La notizia ha generato l’entusiasmo del pubblico.

Boris è una delle serie tv più amate dal pubblico italiano. Racconta le vicende del regista Renè Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino e della sua troupe televisiva, impegnata a lavorare nel set della soap Gli occhi del cuore. Boris venne trasmessa prima su Fox dal 2007 al 2010 e poi in chiaro su Cielo. Ma le prime tre stagioni sono state rilanciate su Netflix riscuotendo un rinnovato successo. Dopo la serie, è nato anche “Boris: il film” che racconta le vicende dei protagonisti dietro le quinte del film “La Casta”. Boris è una commedia satirica, che affronta diverse tematiche, dal legame tra tv e politica, alla vita dei lavoratori dello spettacolo e alle difficoltà che vivono quotidianamente sul set. Il tutto è trattato in modo brillante, dissacrante e ironico.

Arriva Boris 4: l’annuncio in una diretta social

Alberto Di Stasio ha rilasciato l’indiscrezione durante una diretta sulla piattaforma Twitch: parlando con un utente ha annunciato che la quarta stagione di Boris è già in produzione e che le riprese inizieranno presto.

L’annuncio, quindi, non è arrivato direttamente dalla compagnia di produzione ma da un componente del cast, ma è comunque molto attendibile. Le riprese dovrebbero iniziare durante l’estate e le nuove puntate potrebbero arrivare in streaming alla fine del 2021 o nei primi mesi del 2022. Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le nuove puntate non saranno su Netflix.

Boris 4: dove guardare le nuove puntate

Netflix ha avuto un ruolo fondamentale nel far riscoprire al pubblico italiano la fiction Boris. Nonostante sia andata in onda circa 10 anni fa, molti giovani non la avevano vista. Almeno fino a quando la piattaforma di streaming ha deciso di inserirla nel catalogo, circa un anno fa.

Da quel momento, è stato un boom di visualizzazioni. Boris è entrata rapidamente nella Top 10 delle serie italiane più viste del canale, senza contare le citazioni e i meme che si sono rapidamente diffusi online.

Dopo il successo, era addirittura nata una petizione su Change.org per continuare la produzione del “miglior prodotto comedy degli ultimi 20 anni in Italia”. È stata firmata anche da numerosi artisti, tra cui il cast di Boris: da Caterina Guzzanti (che nella serie interpreta Arianna) a Carolina Crescentini (che veste i panni di Corinna Negri).

Nonostante ciò, le nuove puntate cambiano casa. Infatti, i diritti di Boris appartengono a Fox, che a sua volta fa parte del gruppo Disney +. Con l’entrata del canale generalista Star, che proporrà contenuti, non solo per bambini e ragazzi, ma anche per adulti, finalmente Boris troverà un canale adatto. Perciò, la quarta stagione sarà trasmessa sul canale Star di Disney +.