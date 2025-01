Amazon, ecco l'aspirapolvere da comprare oggi: costa la metà

Fonte foto: Bosch

Nell’immaginario collettivo Amazon è il luogo dove comprare smartphone, smartwatch, accessori e libri al prezzo più basso di sempre. Sono in pochi a sapere che sul sito di e-commerce si trovano le stesse offerte anche per tantissime altre categorie di prodotto, tra cui gli elettrodomestici per la pulizia domestica. Oggi, infatti, ti parliamo di una promo che riguarda l’aspirapolvere Bosch Unlimited 7, un modello top di gamma disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 50%. Un’offerta lampo che durerà solamente poche ore e che già adesso l’ha fatta diventare una delle scope elettriche più vendute su Amazon: non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

L’aspirapolvere di Bosch offre tutte le caratteristiche e le funzioni che ci si aspetta solitamente da un elettrodomestico di questo tipo. Ma non solo. Dotato di una grande potenza di aspirazione, permette di raccogliere polvere e sporco nel giro di pochissimi minuti. Inoltre, grazie al tubo flessibile, puoi arrivare comodamente sotto i mobili senza nessuna fatica. Autonomia di lunga durata che ti permette di pulire tutta l’abitazione senza dover ricaricare. Insomma, la scopa elettrica perfetta a un prezzo mai visto prima.

Aspirapolvere Bosch Unlimited 7

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Bosch Unlimited 7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori occasioni della giornata non riguarda né uno smartphone né uno smartwatch, bensì la scopa elettrica Bosch Unlimited 7. Su Amazon è disponibile con un’offerta lampo che fa risparmiare il 50% su quello di listino e fa crollare il prezzo a soli 226,08 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 45,22 euro al mese utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

L’aspirapolvere è già pronta per essere spedita e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo, come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti sul sito di e-commerce.

Aspirapolvere Bosch Unlimited 7

Bosch Unlimited 7: le caratteristiche tecniche

L’affidabilità tedesca a un prezzo alla portata di molti. La scopa elettrica Bosch Unlimited 7 è uno dei migliori modelli top di gamma che puoi acquistare oggi. Ha tutto quello che si cerca solitamente in un elettrodomestico di questo tipo, a partire da un potente motore brushless TurboSpin molto più leggero e potente rispetto a tanti altri modelli che trovi sul mercato. Questo rende la scopa elettrica più maneggevole e con un’autonomia maggiore. A proposito di batteria: l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 40 minuti e permette di pulire tutta l’abitazione in un’unica passata.

Altro punto forte dell’aspirapolvere è la spazzola motorizzata dotata anche di luci LED che illuminano anche gli angoli più nascosti della tua abitazione. Si adatta a qualsiasi superficie, anche le più dure o i tappeti. Assicura una raccolta della polvere di oltre il 99,9%. La maneggevolezza è assicurata anche dal tubo flessibile che permette di piegare l’aspirapolvere di 90 gradi. In questo modo puoi pulire sotto i mobili o sotto il letto senza nessuno sforzo.

Nella confezione sono disponibili anche utilissimi accessori, come la bocchetta per le fessure, la bocchetta per i mobili, la bocchetta per i materassi e la bocchetta per tastiera e cassetti. Un elettrodomestico multiuso di cui non potrai più fare a meno.

Aspirapolvere Bosch Unlimited 7