Bose QuietComfort 45: come sono le nuove cuffie premium con ANC

Dopo aver ottenuto un grande successo di vendite e buone recensioni con le sue QuietComfort 35 II, ora Bose aggiorna la gamma con un nuovo modello di cuffie wireless a padiglione dotate di riduzione attiva del rumore (ANC): si tratta delle Bose QuietComfort 45, che sostituiscono le QC 35 II allo stesso prezzo.

Le Bose QuietComfort 45 sono infatti una evoluzione del modello precedente, non una rivoluzione. Il design rimane per questo molto simile, così come l’acquirente tipo: non l’audiofilo che vuole ascoltare musica ad altissimo livello a casa, in salotto, ma una persona dinamica che si muove per la città e ha bisogno di un paio di cuffie di alta qualità ma comode e dotate delle funzioni di riduzione del rumore ambientale più utili mentre si viaggia in metro o si è in luoghi affollati. Bose QuietComfort 45 punta ad offrire proprio questo tipo di esperienza all’utente, con funzioni premium alle quali corrisponde un prezzo premium, ma assolutamente in linea con la concorrenza e giustificato dal prestigio del marchio Bose.

Bose QuietComfort 45: caratteristiche tecniche

Le Bose QuietComfort 45 sono cuffie wireless con connessione Bluetooth 5.1, sovraurali (cioè con padiglione che copre le orecchie) e con funzioni di cancellazione del rumore superiori al modello precedente.

In particolare adesso hanno la funzione “Aware“, che altro non è se non quello che altri produttori chiamano funzione “trasparenza" o “ambient“: i microfoni integrati captano l’audio ambientale e il chip dedicato lo riproduce all’interno delle cuffie. In questo modo l’utente non deve toglierle per ascoltare cosa succede “fuori“.

La funzione “Quiet“, invece, fa esattamente l’opposto: copre l’audio ambientale con un fruscio che riesce a zittire i principali e più fastidiosi rumori della città. Tale modalità viene utilizzata anche durante le chiamate telefoniche, per inviare al nostro interlocutore un audio ripulito dai rumori ambientali, e quando usiamo i microfoni per impartire comandi vocali.

Il design delle Bose QuietComfort 45 è molto pulito e ricorda decisamente quello delle precedenti Bose QuietComfort 35 II. Grazie ai quattro pulsanti, divisi tra i due padiglioni, è possibile alzare e abbassare il volume, fare il pairing Bluetooth, riprodurre o mettere in pausa un brano e lanciare i comandi.

Rispetto al modello precedente la batteria è stata migliorata: ora offre una autonomia fino a 24 ore (contro le 20 delle Bose QuietComfort 35 II), e la ricarica è più veloce grazie alla porta USB-C che sostituisce la micro USB. In 2 ore e mezza le cuffie si ricaricano completamente.

Infine, adesso le cuffie possono essere connesse a due device contemporaneamente, ad esempio un laptop ed uno smartphone, cosa che sulle Bose QuietComfort 35 II non era possibile fare.

Bose QuietComfort 45: quanto costano

Le Bose QuietComfort 45 hanno lo stesso prezzo del modello precedente, che esce dal listino Bose: 349,95 euro. E’ possibile preordinarle già oggi, con consegne a partire dal 30 settembre. Visto il successo delle QuietComfort 35 II, è prevedibile che le QuietComfort 45 vendano molto bene sin dai primi giorni.

Bose QuietComfort 45 – Cuffie wireless a padiglione con riduzione del rumore