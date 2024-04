Fonte foto: Motorola

Oltre alla nuova gamma di smartphone Edge 50, tra le novità della settimana di Motorola c’è spazio anche per i nuovi auricolari wireless Moto Buds+ con Sound by Bose e Moto Buds. Si tratta di due nuove cuffie true wireless di tipo in-ear che vanno ad arricchire l’offerta di Motorola, andando a coprire due fasce di prezzo distinte per offrire agli utenti la possibilità di scegliere il prodotto più in linea con le proprie necessità.

Nuovi Moto Buds: caratteristiche tecniche

I nuovi Moto Buds sono auricolari economici dotato di un driver dinamico da 12,4 mm e del supporto all’audio multidimensionale Dolby Atmos. C’è anche un sistema a tre microfoni per ciascun auricolare abbinato a un algoritmo anti-rumore per migliorare la qualità dell’audio in chiamata grazie alla cancellazione del rumore ambientale (ENC).

Da notare anche la funzione per l’eliminazione attiva del rumore (ANC) fino a 50 dB. Gli auricolari sfruttano un collegamento Bluetooth 5.3. Gli auricolari possono sfruttare anche un’ottima autonomia: secondo i dati di Motorola, infatti, i Moto Buds offrono fino a 9 ore di ascolto con una sola carica e fino a 42 ore considerando anche la carica aggiuntiva della custodia.

I Moto Buds+ si posizionano in una fascia più alta, riprendendo gli elementi della versione base e arricchendo il comparto tecnico con ulteriori funzionalità. Questi auricolari hanno un doppio driver dinamico (woofer da 11 mm e tweeter da 6 mm) e includono anche il supporto Dolby Head Tracking, con la possibilità di adattare il suono riprodotto alla posizione della testa dell’utente.

I Buds+ sono realizzati in collaborazione con Bose e utilizzano le tecnologie dell’azienda per la cancellazione attiva del rumore (fino a 48 dB). Da segnalare anche la certificazione Hi-Res. Per questi auricolari, l’autonomia arriva a 8 ore con una carica e a 38 ore considerando la carica aggiuntiva della custodia (che include la possibilità di ricarica wireless).

Entrambi i modelli della gamma di auricolari Motorola possono essere gestiti tramite l’app Moto Buds che permette di adattare le impostazioni dei dispositivi alle proprie necessità, intervenendo sull’eliminazione del rumore, sulla modalità trasparenza e sulle caratteristiche dell’audio riprodotto.

Nuovi Moto Buds: prezzo e disponibilità

La nuova gamma di auricolari Motorola è già disponibile in Italia. I Moto Buds sono acquistabili con un prezzo di 59,90 euro e la possibilità di scegliere tra la colorazione Starlight Blue e la colorazione Glacier Blue. A completare la gamma ci sono i Moto Buds+ che, invece, sono disponibili con un prezzo di 129,90 euro. Anche in questo caso ci sono due colorazioni: Forest Grey e Beach Sand.