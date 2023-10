Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Dal cinema alla PlayStation, senza perdere qualità. E’ l’idea di intrattenimento a 360 gradi di Sony, che ha appena annunciato l’arrivo della piattaforma Sony Pictures Core su PS5 e PS4. Si tratta della piattaforma fino a ieri nota con il nome di Bravia Core e già integrata in tutte le Smart TV recenti di Sony.

Che cos’è Sony Pictures Core

Sony Pictures Core/Bravia Core è una piattaforma di streaming firmata Sony. A differenza delle altre piattaforme offerte dai produttori di TV, come LG Channels e Samsung TV Plus, Sony Pictures Core trasmette solo film prodotti da Sony Pictures Entertainment.

Ancora a differenza delle altre piattaforme, poi, Sony Pictures Core offre contenuti nuovi e recenti, in vendita o a noleggio, e non vecchi titoli gratuiti, con spot pubblicitari all’interno.

In estrema sintesi l’idea di Sony è quella di offrire lo stesso prodotto, il film realizzato da Sony Pictures, su diverse piattaforme. In questo modo è possibile anche mantenere sempre alta la qualità del video e dell’audio, che vengono riprodotti sempre e comunque da dispositivi realizzati da Sony.

Dalla sala alla console

Un esempio di questa idea di intrattenimento è “Gran Turismo: La storia di un sogno impossibile“. Il film, attualmente nelle sale cinematografiche, è prodotto da Sony Pictures Entertainment.

In alcuni mercati selezionati è già possibile comprarlo su Sony Pictures Core e vederlo tramite Smart TV Sony o console PlayStation. A breve arriverà anche su altri mercati, con accesso esclusivo anticipato su Sony Pictures Core.

Ma non è tutto: chi compra il film su Sony Pictures Core riceve anche un buono sconto per comprare il gioco Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

In questo modo Sony chiude il cerchio dell’intrattenimento, offrendo ai suoi utenti un pacchetto di novità e di vantaggi esclusivi che lo spingono a restare nell’ecosistema del gruppo giapponese.

E’ più o meno quello che, su scala e con metodi diversi, sta cercando di fare anche Netflix con la sua nuova divisione gaming: in-trattenere più a lungo possibile l’utente sulla piattaforma ed evitare che cerchi altro divertimento su qualche piattaforma concorrente.

Sony, che a differenza di Netflix produce sia i contenuti che i dispositivi per guardarli, vuole fare tutto ciò nella fascia alta del mercato. Cioè quella degli amanti del cinema, che sono disposti a spendere cifre elevate per Smart TV e impianti audio di qualità e che, magari, vogliono usare questo hardware anche per giocare ai massimi livelli su PS5.