Bridgerton 3: ecco chi non farà più parte del cast

Dopo il recente successo di Bridgerton 2, è già arrivato il via libera per la realizzazione delle prossime due stagioni. Ma è soprattutto sulla terza, che potrebbe uscire nel 2023 su Netflix, che per ora si concentrano indiscrezioni, ipotesi e anticipazioni, molte delle quali riguardano il cast.

Sapere quali attori e attrici vedremo di nuovo sul piccolo schermo nella terza stagione e quali invece usciranno definitivamente dal cast, infatti, è un ottimo indizio per sapere qualcosa in più sulla trama del prossimo capitolo della storia tratta dai romanzi di Julia Quinn. La saga letteraria, che in Italia è edita da Mondadori, dedica ciascun libro a un diverso membro della famiglia Bridgerton. La serie tv per il momento, pur con alcune aggiunte e reinterpretazioni creative, sta seguendo la stessa impostazione narrativa. Non è escluso però che le cose possano cambiare con la terza stagione.

Bridgerton 3: chi fa parte del cast

Se la serie tv continuerà a seguire la saga letteraria, dopo Daphne e Anthony il protagonista della terza stagione dovrebbe essere Benedict Bridgerton. Nel libro La proposta di un gentiluomo il giovane Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, si innamora di Sophie, figlia illegittima del conte di Penwood trattata, dopo la morte del padre, alla stregua di una domestica. Non è ancora noto quale attrice potrebbe interpretare la ragazza.

A parte questa new entry, nel cast di Bridgerton 3 tornano sicuramente tutti i protagonisti principali: la regina Charlotte, i Bridgerton, i Featherington… Ci saranno anche Ruby Barker, che veste i panni di Marina Thompson, la “vecchia fiamma" di Colin, e Calam Lynch, che interpreta Theo Sharpe, il tipografo nei confronti del quale Eloise nutre un timido interesse.

Bridgerton 3: ci sarà anche Kate Sharma?

Nel cast della terza stagione è confermata anche la presenza di Kate Sharma (interpretata da Ashley Simone). Il suo ruolo subirà un’evoluzione: moglie di Anthony e viscontessa, subentrerà a Lady Violet nella gestione della famiglia Bridgerton.

Bridgerton 3: chi esce dal cast

Chi probabilmente non vedremo nella terza stagione, invece, è la sorella di Kate, Edwina Sharma. La sua assenza è stata anticipata nel corso di un’intervista. Anche Chris Van Dusen, showrunner della prima e della seconda stagione, ha lasciato le redini del progetto.

Bridgerton 3: torna Regé-Jean Page?

Gli spettatori non si sono ancora rassegnati all’uscita di scena di Regé-Jean Page, l’indimenticato Duca di Hastings della prima stagione, marito di Daphne Bridgerton. Lo vedremo di nuovo? Chi sostiene di sì cita una criptica dichiarazione dell’attore, che non ha negato né confermato esplicitamente il suo ritorno sul set. Page, però, è ormai entrata nella lista nera della produttrice Shonda Rhimes, come lei stessa ha lasciato intendere in un’intervista. Una cosa è certa: sarà sempre più difficile giustificare l’assenza del suo personaggio in modo verosimile.