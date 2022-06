Bridgerton 3: quale personaggio potrebbe tornare

Era stato detto che il suo addio sarebbe stato definitivo, che non sarebbe mai più tornato al fianco della sua Daphne. Invece, come in ogni favola romantica che si rispetti, i fan e le fan dell’indimenticato Duca di Hastings potrebbero ricevere una bella sorpresa nella terza stagione di Bridgerton.

Per ora l’ufficialità manca, ma le voci si ricorrono: il Duca Simon, interpretato dall’attore Regè-Jean Page, potrebbe rientrare nel cast della seguitissima serie Netflix ambientata nell’era Regency. Il seducente gentiluomo dall’anima libertina era stato uno dei protagonisti della prima stagione di Bridgerton, durante la quale la sua appassionata e tormentata storia d’amore con Daphne Bridgeron aveva fatto battere il cuore di tanti spettatori e spettatrici. Page si era inizialmente detto pronto al ritorno nella seconda stagione, ma poi Netflix e l’attore stesso avevano confermato l’assenza del Duca.

Perché Regè-Jean Page se ne è andato

Stando alle indiscrezioni, Page aveva rifiutato di partecipare a Bridgerton 2 perché avrebbe preferito concentrarsi sulla propria carriera cinematografica e anche perché non gradiva l’idea di rimanere "intrappolato" in un ruolo secondario. La notizia aveva destato una certa preoccupazione: può esistere Bridgerton senza il Duca sexy? In realtà, come ha dimostrato il successo della seconda stagione, la serie tv se la cava egregiamente anche senza questo personaggio, ma ciò non toglie che la sua assenza abbia creato un vuoto evidente.

Dopo l’epilogo della prima stagione, infatti, Daphne e Simon sono felicemente sposati, vivono nella tenuta di lui e sono diventati genitori, e in teoria continuano a presenziare insieme agli eventi mondani e a frequentare la numerosa famiglia Bridgerton. Nella seconda stagione la mancanza del marito al fianco della giovane sposa è stata giustificata con viaggi di lavoro e altri impegni istituzionali, ma per quante altre stagioni questa spiegazione potrà risultare credibile?

Il possibile ritorno del Duca di Hastings

La speranza è che forse non sarà più necessario inventare scuse. Secondo The Sun, infatti, Regè-Jean Page sarebbe in trattative per un ritorno nella terza stagione di Bridgerton, che sarà dedicata a Colin e Penelope. Le riprese dei nuovi episodi stanno per iniziare nel Regno Unito; quindi, è lecito pensare che se l’accordo tra Netflix e l’attore andrà a buon fine, la notizia si diffonderà presto.

Page, nel frattempo, ha effettivamente avviato la sua carriera cinematografica. Ad esempio, farà parte del cast di Dungeons & Dragons: honor among thieves e di The Gray Man, in arrivo dal 22 luglio su Netflix. Inoltre, il suo nome è a quanto pare nella rosa dei possibili candidati per prendere il posto di Daniel Craig nella saga di James Bond al cinema.