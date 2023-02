Bridgerton, quando esce La regina Carlotta

Esce in primavera su Netflix il primo spinoff di Bridgerton dedicato alla vita della regina Carlotta. Il titolo è La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, in lingua originale Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Le riprese della terza stagione della serie originale, che avrà come protagonisti della trama Colin e Penelope, hanno subìto dei ritardi: la data di uscita, non ancora annunciata ufficialmente, slitterà probabilmente di qualche mese. Non ci sono dubbi invece sul prossimo debutto in streaming dello spinoff.

Queen Charlotte: cosa sappiamo

Lo scorso 14 febbraio si è tenuto a Londra un evento globale dedicato ai fan di Bridgerton: è stata l’occasione per rivelare alcuni dettagli riguardanti la serie sulla regina Carlotta in arrivo prossimamente. Shonda Rhimes, creatrice e produttrice esecutiva sia della serie originale sia dello spinoff-prequel, ha annunciato che la nuova miniserie sarà composta da sei episodi.

Il cast di La regina Carlotta

In La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton Golda Rosheuvel, già nota al pubblico di Bridgerton, veste ancora i panni della sovrana da adulta. La trama andrà però indietro di parecchi anni, esplorando il suo arrivo a corte e la storia d’amore con il re: per questo nel cast c’è anche India Amarteifio (già nota per Line of Duty), che interpreta la regina Carlotta da giovane.

Il cast della serie prequel include inoltre Adjoa Andoh (che interpreta Lady Danbury), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Michelle Fairley (la principessa Augusta), Corey Mylchreest (il giovane Re Giorgio) e Arsema Thomas (la giovane Agatha Danbury).

Tra gli interpreti ci sono poi Sam Clemmett (nei panni del giovane Brimsley), Freddie Dennis (Reynolds), Richard Cunningham (Lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Rob Maloney (il medico reale), Cyril Nri (Lord Danbury) e Hugh Sachs (Brimsley da anziano).

La malattia di re Giorgio

La regina Carlotta è una figura centrale nella serie Bridgerton: volubile e austera, è il perno attorno a cui ruotano le vicende di corte. Il marito, re Giorgio, non siede mai al suo fianco: il sovrano è infatti malato e, stando a quanto si intuisce nella seconda stagione di Bridgerton, sembra soffrire di un disturbo simile alla demenza senile.

In realtà storicamente re Giorgio accusò squilibri mentali e crolli psichici già dalla mezza età in poi. Sull’origine della sua malattia mentale irreversibile gli studi recenti hanno formulato diverse ipotesi: secondo alcuni potrebbe essere stata colpa di una malattia ereditaria del sangue chiamata porfiria, secondo altri di un’intossicazione involontaria da piombo o arsenico.

La trama dello spinoff sulla regina Carlotta

Comunque sia, lo spinoff-prequel getta una luce sul passato (romanzato) di re Giorgio e della regina Carlotta, concentrandosi appunto su quest’ultima. Il matrimonio della giovane con il futuro sovrano è stato il culmine di una romantica storia d’amore, ma ha anche rappresentato un cambiamento sociale nell’alta società inglese. I rimandi alla serie originale Bridgerton saranno numerosi.

Quando esce il prequel sulla regina Carlotta

Diretta da Tom Verica e con Betsy Beers come produttrice esecutiva, la miniserie La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton sarà disponibile su Netflix dal 4 maggio 2023.