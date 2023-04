BTREES lancia Billoo, l'app gratuita per tagliare le bollette: ecco cosa fa di diverso

In pochi lo sanno, ma ben il 40% delle bollette degli italiani presenta delle imprecisioni: errori di fatturazione, prezzi applicati erroneamente, ritardi nelle comunicazioni, imposte non dovute o persino addebiti di voci non richieste. Ora, sul mercato arriva la nuova Billoo, l’app per il controllo delle bollette di luce e gas che consente di risparmiare davvero sui costi dell’energia.

Billoo, già migliaia di download

Partita nel 2021 con soli 25mila euro di investimento, l’app ha ottenuto 10mila download e ora continua a crescere, puntando a diventare il consulente energetico digitale degli italiani a portata di smartphone. La società ha chiuso a marzo 2023 un primo round di finanziamento, raccogliendo un aumento di capitale da 1 milione di euro. Le risorse verranno investite per sviluppare la soluzione e per il lancio commerciale della piattaforma.

"Da anni lavoriamo duramente per offrire ai consumatori una app al massimo delle sue performance, facile, intuitiva e soprattutto utile. Sono estremamente orgoglioso della strada che sta percorrendo Billoo e oggi siamo pronti a offrire i nostri nuovi servizi a migliaia di famiglie e aziende" commenta Giovanni Baroni, Presidente e Fondatore di Billoo.

A curare l’ideazione delle nuove funzionalità, il re design, il beta testing dell’app ci ha pensato BTREES, new media agency di Ebano Spa guidata dal CEO Christian Zegna, che continua a crescere registrando un fatturato oltre i 2 milioni e 100mila euro.

BTREES, che rafforza così ulteriormente la sua posizione nel segmento comunicazione innovazione e fintech, specializzandosi sempre di più nel supporto cross-mediale a realtà che si occupano di blockchain, banking as a service e servizi finanziari semplici ma assolutamente innovativi, alla portata di tutti, curerà ora le campagne di comunicazione di Billoo, inizialmente 100% digitale e poi cross-media.

L’app è pronta a conquistare gli italiani perché funziona davvero in un altro modo. "La campagna posiziona Billoo come il ‘paladino’ in grado di combattere i rialzi dei costi delle bollette. Visual e tono di voce sono freschi e irriverenti, senza nulla togliere alla serietà consulenziale: Billoo è a tutti gli effetti la prima applicazione in grado di offrire in modo gratuito una valutazione con pagella delle bollette e proporre offerte che fanno risparmiare davvero" spiega Linda Botti, Head of content di BTREES.

Nel restyling dell’app BTREES ha cercato di avere come stella polare l’esperienza utente. "Billoo ha tante funzionalità, molte delle quali sono importanti e, spesso, uniche. Il design è stato quindi un esercizio di sintesi per rendere semplice e immediato il percorso degli user. Sappiamo di essere solo all’inizio di un percorso che continuerà ad evolversi nel tempo: guidati dai dati, ottimizzeremo UX e UI dell’app" spiega Letizia Vellar, Graphic Designer di BTREES.

Come funziona Billoo e perché è diversa dalle altre app di luce e gas

Ma come funziona Billoo? Semplicissimo. Basta scaricare la app Billoo da Apple Store o Play Store, la registrazione è semplice e rapida: si carica in un click il pdf di una bolletta e Billoo penserà a tutto. Billoo raccoglie tutte le fatture energetiche, anche di fornitori differenti, le archivia in modo ordinato in un unico posto e:

controlla, una per una, tutte le voci della bolletta, assicurandosi che non ci siano errori

attraverso un calcolo preciso, valuta la bolletta rilasciando una vera e propria "pagella"

garantisce un risparmio sicuro, avvisando se si sta pagando troppo

con il piano Billoo PASS si può anche avere di più: la gestione delle pratiche di reclamo per la richiesta di rimborsi in caso di errori in bolletta e offerte esclusive non presenti sul mercato.

Ma quanto costa? Nulla. Billoo è un servizio completamente gratuito per il risparmio in bolletta. Solo come servizio extra, l’unico a pagamento, c’è il Billoo PASS, che consente di accedere ad offerte esclusive non presenti sul mercato e a eventuali pratiche di reclamo per ottenere i rimborsi spettanti.

Non solo: Billoo è anche attenta all’ambiente, davvero. Oltre a consigliare le offerte migliori e controllare che non ci siano errori, grazie alla funzionalità di consulenza e al suo esclusivo Eco Shop, l’app fornisce anche tutti i consigli pratici per risparmiare concretamente sui nostri consumi.