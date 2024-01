C'è una novità sull'uscita di Squid Game 2

Fonte foto: Netflix

È ufficiale: il 2024 è l’anno della seconda stagione di Squid Game. A confermare la prossima uscita del nuovo ciclo di episodi della serie sudcoreana di successo è stata proprio Netflix, che in una lettera agli investitori ha presentato a grandi linee alcune delle novità più attese quest’anno. «Guardando al futuro, nonostante gli scioperi dello scorso anno abbiano ritardato il lancio di alcuni titoli, abbiamo un programma ampio e audace per il 2024», si legge nel documento.

Squid Game 2: quando esce?

Nella lettera agli investitori firmata da Netflix e ripresa in questi giorni da diverse testate specializzate viene detto che Squid Game 2 uscirà sulla piattaforma di streaming entro la fine del 2024. Al momento non è ancora nota una finestra temporale indicativa per il debutto della seconda stagione, ma l’informazione è già sufficientemente succulenta per chi da ormai due anni attende il seguito di Squid Game.

La pluripremiata serie sudcoreana (ha ottenuto 14 candidature e sei vittorie agli Emmy) ha debuttato su Netflix nel settembre 2021 ed è subito diventata un fenomeno globale. Nel 2023 sulla stessa piattaforma è uscito Squid Game: La sfida, cioè il reality show (già rinnovato per una seconda edizione) con un montepremi da record e con atmosfere, giochi e dinamiche ispirati a quelli visti nella serie originale.

Anticipazioni su Squid Game 2

Mettendo in ordine le informazioni e le anticipazioni sulla seconda stagione di Squid Game, sappiamo che i nuovi episodi continueranno ad avere come protagonista Gi-hun, il vincitore dei giochi che nel finale della prima stagione ha deciso all’ultimo momento di non imbarcarsi sull’aereo che l’avrebbe portato negli Stati Uniti, ma di restare in Corea del Sud. Lee Jung-jae, l’attore che interpreta il protagonista, in un’intervista di qualche tempo fa ha lasciato intendere che il suo personaggio avrà un significativo cambio di personalità nei prossimi episodi.

Nel cast della seconda stagione torneranno anche altri interpreti già visti nella prima stagione, tra cui Lee Byung-Hun (alias Front Man), Wi Ha-joon (il poliziotto Jun-ho, che era in cerca di suo fratello) e Gong Yoo (l’uomo in completo che recluta i concorrenti). Le new entry già annunciate invece sono Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.

In Squid Game 2 a quanto pare ci saranno anche la già nota bambola Young-hee e, ha rivelato tempo fa il regista e produttore esecutivo Hwang Dong-hyuk, anche il suo fidanzato Cheol-su.

Netflix agli investitori: le novità del 2024

Nella lettera agli investitori in cui si cita l’imminente arrivo di Squid Game 2 Netflix cita anche altre novità attese quest’anno, tra cui la seconda stagione di L’imperatrice, la seconda stagione di The Diplomat e la terza stagione di Bridgerton.