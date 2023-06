C'è una scena tagliata in Manifest 4

Una scena teaser esclusa dal montaggio finale avrebbe lasciato una via aperta per proseguire con la storia e con un nuovo mistero. Cosa sappiamo

Aveva promesso di rispondere a tutte le domande rimaste in sospeso e in effetti è stato così, con qualche eccezione. Parliamo della stagione finale di Manifest, che è arrivata su Netflix il 2 giugno rivelando finalmente agli spettatori la verità sul volo 828 e sul destino dei suoi passeggeri. Storia definitivamente conclusa, quindi? Ufficialmente sì, ma ad alcuni non è sfuggito il fatto che potrebbe essere stato lasciato aperto qualche timido spiraglio verso una ipotetica continuazione. A farlo sospettare è soprattutto una scena tagliata dal finale della serie di cui ha parlato recentemente uno degli attori del cast.

La scena tagliata di Manifest 4 (spoiler)

A parlare al pubblico della scena girata, ma poi esclusa dal montaggio finale, è stato Josh Dallas, che interpreta Ben Stone. Nel corso di un’intervista, infatti, l’attore ha rivelato l’esistenza di una sorta di scena teaser che il pubblico non ha visto.

Nel finale della serie, grazie al sacrificio di Cal, i passeggeri del volo 828 tornano nel bagliore e quindi sull’aereo. In questo modo tornano indietro e atterrano a New York il 7 aprile 2013, così come sarebbe accaduto se il loro aereo non fosse misteriosamente scomparso nel nulla. Mentre si trovano sull’aereo, i passeggeri vengono sottoposti al giudizio universale: chi non supera questo giudizio divino diventa cenere e ciò accade a undici passeggeri. Tra questi c’è anche Angelina. Dove sono finite queste undici persone? A cercare una risposta alla domanda, che rappresenta l’inizio di un nuovo potenziale mistero da risolvere, sarebbe stato il detective Vance (interpretato da Daryl Edwards).

Parlando della scena tagliata, Dallas ha detto cose piuttosto vaghe: «Potrebbe o meno svolgersi sull’aereo e potrebbe includere o meno alcuni personaggi molto importanti per il volo 828. C’era sicuramente un personaggio che è collegato a ognuno di quei passeggeri sull’aereo… e che forse è scomparso ad un certo punto in una stagione passata». Dallas ha inoltre confermato che la scena tagliata non lo vedeva come protagonista.

Manifest 4 avrà un seguito?

La scena tagliata dal finale di Manifest, insomma, avrebbe molto probabilmente gettato le basi per un nuovo mistero da risolvere e per una nuova indagine. Il fatto che sia stata esclusa dal montaggio, però, lascia intuire che non ci sia l’intenzione di lasciare una via aperta per proseguire con la storia. L’avventura di Manifest apparentemente finisce davvero qui, per ora.

Dallas nell’intervista ha raccontato che la scena tagliata «apriva la storia un po’, o molto, a nuovi viaggi (…) Non so cosa ne abbiano fatto, non so se accadrà mai». L’attore ha poi aggiunto che se l’ideatore Jeff Rake volesse scrivere un sequel di Manifest, sarebbe totalmente disponibile a partecipare al progetto. «E nel caso spero sia con Daryl», ha aggiunto. Al momento non sono seguite altre dichiarazioni, né tanto meno conferme, su questo punto.