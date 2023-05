Call My Agent, arriva la seconda stagione?

Call My Agent – Italia, il remake del cult francese Dix pour cent, è stato un esperimento decisamente riuscito. E andrà avanti. Negli scorsi giorni è stato infatti annunciato che la serie avrà una seconda stagione e che le riprese dei nuovi episodi stanno iniziando proprio in queste settimane. Visibile su Sky e in streaming su NOW, la prima stagione di Call My Agent – Italia (uscita a partire da gennaio 2023) si è conclusa con un finale aperto e presto gli spettatori potranno scoprire come prosegue la vicenda.

Call My Agent: come finisce la prima stagione

Scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Luca Ribuoli, la serie Call My Agent – Italia è l’esilarante racconto della frenetica vita all’interno di un’agenzia di spettacolo, i cui agenti sono quotidianamente alle prese con le più grandi star dello spettacolo e del cinema italiano.

Nella versione italiana, l’agenzia di management di attori CMA (Claudio Maiorana Agency) ha sede a Roma ed è gestita da un gruppo di soci caratterialmente molto diversi tra loro, i cui rapporti interpersonali oscillano costantemente tra l’amicizia e la rivalità. A interpretare questi agenti sono Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi.

Proprio all’inizio della prima stagione, il fondatore Claudio Maiorana decide di lasciare l’agenzia. Il fatto rende immediatamente più tesi e complessi i rapporti tra i quattro agenti rimasti. All’orizzonte si profila la possibilità che l’agenzia chiuda i battenti o venga acquisita dalla concorrenza, a meno che i quattro soci non trovino il modo di acquistare le quote.

Nel finale di stagione (attenzione, seguono spoiler!) tutto l’ufficio festeggia la mancata chiusura dell’agenzia. Gabriele e Sofia, che intanto ha ottenuto un ruolo da protagonista, hanno un acceso litigio che finisce per avvicinarli definitivamente, tanto che hanno un rapporto sessuale in ufficio. Il matrimonio di Vittorio invece entra in crisi: l’uomo si riavvicina però a Camilla, che ancora nessuno sa essere sua figlia illegittima.

Il cast di Call My Agent Italia

Oltre agli interpreti già citati, il cast della prima stagione della serie include una serie di guest star nei panni di loro stessi: Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino.

Nel cast della prima stagione ci sono anche Emanuela Fanelli e Kaze, poliedrica artista afro-italiana che nella serie interpreta la receptionist e aspirante attrice Sofia. «Sono estremamente grata a Lisa Nur Sultan per come ha scritto il mio personaggio, per la prima volta non ero solo una checkbox», ha dichiarato l’artista e attrice alcuni giorni fa in occasione dell’incontro "Rappresento ergo sum? Essere inclusivi sullo schermo", organizzato da Sky in collaborazione con l’associazione non profit Lidia Dice.

«Spesso andavano male e altre volte andavano bene», ha proseguito Kaze parlando dei suoi provini, «ma se mi prendevano è perché magari ero la spunta che andava bene, perché scartavano le ragazze con la pelle più scura della mia. Io magari avevo caratteristiche più simili all’eurocentrismo di altre, ero "diversa ma non troppo"».

Quando esce Call My Agent 2

Non è ancora possibile sapere la data di uscita della seconda stagione di Call My Agent. Considerando che le riprese sono appena iniziate, però, il debutto sarà probabilmente nel 2024.

