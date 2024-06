The Night Agent, cosa sappiamo della seconda stagione?

La serie tv thriller e d’azione sta per tornare su Netflix: ecco cosa sappiamo della stagione 2 tra new entry nel cast e anticipazioni sulla trama

Fonte foto: Netflix/X

Si sono concluse da pochi giorni le riprese della seconda stagione di The Night Agent. Lo ha annunciato Netflix sui social, lasciando così intendere che l’arrivo dei nuovi episodi sulla piattaforma di streaming ormai non sia più così lontano. La serie tv thriller e d’azione, creata da Shawn Ryan e tratta dall’omonimo romanzo di Matthew Quirk, ha fatto il suo debutto nel marzo 2023 ed è subito diventata una delle più viste del momento. Infatti, il rinnovo per la stagione 2 non si è fatto attendere.

Di cosa parla la serie The Night Agent

The Night Agent ha come protagonista un agente del FBI di basso livello, Peter Sutherland, che lavora di notte nei sotterranei della Casa Bianca per intercettare eventuali spie, monitorando una linea telefonica che non squilla mai.

Quando finalmente lo fa, però, il protagonista viene scaraventato in una pericolosa spirale di eventi che svelano una cospirazione ad alti livelli nel Governo degli Stati Uniti. Sventare il complotto e salvare la nazione diventa una corsa contro il tempo.

La prima stagione, che è composta da dieci episodi, è disponibile su Netflix. Nel cast ci sono Gabriel Basso nei panni di Peter Sutherland e poi Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow, Fenice Raei, Enrique Murciano, D. B. Woodside, Ben Cotton e Hong Chau.

Cosa sappiamo di The Night Agent 2

«Vedere la straordinaria reazione alla serie è stata una grande gioia ed è merito del nostro cast, dei nostri sceneggiatori, dei nostri registi, della nostra troupe e dei nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix», aveva dichiarato il creatore e showrunner Shawn Ryan in occasione del rinnovo.

«Non potremmo essere più orgogliosi o più emozionati di iniziare la seconda stagione», aveva aggiunto. Le riprese della stagione 2 sono iniziate nella prima parte del 2024 e si sono concluse pochi giorni fa, come ha annunciato Netflix nel tweet visibile qui sotto.

Si sono ufficialmente concluse le riprese di THE NIGHT AGENT stagione 2 pic.twitter.com/LJP1qKHowH — Netflix Italia (@NetflixIT) June 17, 2024

Cast e new entry di The Night Agent 2

Nel cast di The Night Agent 2 tornano certamente Gabriel Basso e Luciane Buchanan, ma ci saranno anche alcune new entry.

Amanda Warren interpreterà Catherine, una veterana del programma investigativo top secret Night Action che si occupa del training dei nuovi agenti, incluso Peter. Intelligente, determinata e riservata, Catherine avrà qualche difficoltà a guadagnarsi la fiducia di Peter, molto diffidente dopo le esperienze vissute nella prima stagione.

Nel cast della stagione 2 ci sono anche Arienne Mandi nei panni di Noor, un’assistente di basso livello nella missione iraniana presso le Nazioni Unite a New York che cerca di sfruttare il suo accesso a informazioni top secret per migliorare la sua vita e quella della sua famiglia; e Louis Herthum (visto in Westworld) nel ruolo di Jacob Monroe, un uomo d’affari con gli agganci giusti che riesce a ottenere informazioni di un certo valore.

Berto Colon (già in Orange Is the New Black) è Solomon, un ex marine che diventa il braccio destro di un businessman molto potente. Michael Malarkey (The Vampire Diaries, Project Blue Book) interpreta Markus, un capo militare fedele allo zio dittatore, recentemente condannato per crimini di guerra. Keon Alexander (The Expanse, Tyrant) è invece Javad, capo della sicurezza della missione iraniana presso le Nazioni Unite.

Trama e anticipazioni su The Night Agent 2

Per quanto riguarda la trama di The Night Agent 2, certamente i nuovi episodi risponderanno a una delle domande lasciate in sospeso nel finale della stagione 1: ora che Peter è stato promosso, cosa comporterà il suo nuovo lavoro per lui e Rose Larkin, interpretata da Buchanan?

«Questa è una delle grandi domande a cui vorremmo rispondere nella seconda stagione», aveva detto Ryan a Netflix qualche mese fa. «Cosa significa che Peter sale su questo aereo e va da qualche parte (presumibilmente all’estero, per lanciarsi in una nuova avventura selvaggia), mentre Rose torna in California per provare a inseguire di nuovo i suoi sogni nella Silicon Valley? Abbiamo sicuramente qualche idea».

Quando esce The Night Agent stagione 2

La seconda stagione di The Night Agent, composta da dieci episodi, uscirà prossimamente su Netflix: la data esatta non è ancora nota, ma potrebbe essere tra la fine del 2024 e la prima metà del 2025.