Call My Agent, sta arrivando la stagione 2

Fonte foto: Sky / Trailer

Mancano poche settimane all’uscita della seconda stagione di Call My Agent – Italia, la serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, remake della serie francese Dix pour cent, diretta da Luca Ribuoli e scritta Da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato. I nuovi episodi, sempre con un cast talentuoso e nuove guest star, continueranno a far ridere gli spettatori raccontando i segreti, le ossessioni, le stranezze e i vizi dei protagonisti del mondo dello spettacolo.

Call My Agent Italia 2: trama e cast

La seconda stagione di Call My Agent Italia sarà composta da sei nuovi episodi e continuerà a raccontare le vicissitudini della Claudio Maiorana Agency, alias CMA, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma che nella prima stagione è rimasta improvvisamente orfana del suo fondatore, condizione che ha creato qualche difficoltà ai soci rimasti.

Nel cast della stagione 2 tornano i già noti Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi. Quest’ultima, che interpretava Elvira, è tristemente morta a ottobre 2023 a 85 anni, ma sarà presente nei nuovi episodi (il primo in particolare sarà dedicato alla sua memoria). Le riprese della stagione 2 erano infatti iniziate in maggio.

Tornano nel cast anche Sara Lazzaro (che interpreta Monica), Francesco Russo (Pierpaolo), Paola Buratto (Camilla), Kaze (Sofia) ed Emanuela Fanelli che, nei panni della stravagante attrice Luana Pericoli, darà ancora del filo da torcere a un sempre più esasperato Corrado Guzzanti.

Call My Agent 2: chi sono le guest star

Il cast della seconda stagione include anche diverse guest star, ovvero attori, attrici, registi e in generale persone del mondo dello spettacolo nei panni di loro stessi. Nel primo episodio ci sono Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi alle prese con un nuovo film dalla sceneggiatura disastrosa.

Nel secondo episodio tocca a Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, mentre nel terzo arriva Claudio Santamaria che, pur di ottenere il ruolo che sogna, è disposto anche a trasformarsi in un “bad guy”. Nel quarto episodio è il turno di Serena Rossi e di suo marito Davide Devenuto impegnati in un estenuante tour de force di interviste che li porterà a rivelare più di quanto vorrebbero.

Nel quinto episodio la guest star è la magnifica Elodie, qui alle prese con un fan adorante… forse un po’ troppo. Sabrina Impacciatore è infine la star del sesto episodio: chiamata a essere la madrina del Festival di Venezia, dovrà gestire l’emozione, gli imprevisti e lo stress del grande evento grazie all’aiuto di Lea.

Call My Agent Italia stagione 2: quando esce?

La seconda stagione di Call MY Agent Italia sarà disponibile da marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La data esatta di uscita sarà annunciata a breve.