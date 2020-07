Call of Duty: Warzone, cambia la mappa: ecco quando

Manca poco più di un mese all’inizio della Stagione 5 di Call of Duty: Warzone, ma già cominciano ad arrivare le prime anticipazioni. E si tratta di anticipazioni che fanno molto felici gli utenti: con l’inizio della nuova stagione è previsto finalmente un cambio importante alla mappa di gioco. Un intervento richiesto a gran voce dagli utenti da oramai molto tempo e che finalmente sembra essere arrivato a compimento.

La notizia sulla nuova mappa arrivano direttamente da persone interne a Infinity Ward che hanno parlato dell’apertura della zona dello Stadio e della presenza di un nuovo mezzo di trasporto: il treno. Con la Stagione 4 la mappa ha già subito delle piccole modifiche, con l’apertura di una galleria nei pressi della zona dell’ospedale e una linea ferroviaria che passa per tutte le zone più importanti. E ora è stato spiegato il motivo: il treno porterà loot aggiuntivo e dei bonus che i giocatori potranno prendere per avere un vantaggio sugli avversari. Con la Stagione 5, inoltre, è previsto anche l’arrivo di un nuovo misterioso personaggio.

Come cambierà la mappa di Call of Duty: Warzone con la Stagione 5

La mappa di Call of Duty: Warzone è destinata a cambiare e lo farà con l’inizio della Stagione 5. L’annuncio ufficioso arriva da fonti interne di Infinity Ward che hanno rivelato la notizia bomba. Le modifiche saranno rilevanti e colpiranno più zone della mappa di Verdansk. Sicuramente lo stadio verrà aperto e sarà possibile passare all’interno. Inoltre, un treno girerà per tutta la mappa e all’intero ci sarà del loot dei bonus. Ci saranno anche altri interventi in altri edifici importanti.

Il cambio di mappa serve ad Activision per preparare l’arrivo di Call of Duty 2020 che provocherà un ulteriore drastica modifica alla mappa di Call of Duty: Warzone. Ma stiamo parlando di modifiche che arriveranno solo verso la fine dell’anno.

Quando arriva la Stagione 5 su Call of Duty: Warzone

Il Battle Pass della Stagione 4 termina tra il 4 e il 5 agosto e subito dopo dovrebbe iniziare la Stagione 5. Ma fino a quando non ci sarà l’annuncio ufficiale da parte di Activision ci potrebbero essere dei ritardi, come già capitato con l’inizio della Stagione 4.