Come velocizzare l'accensione del PC

Velocizzare un PC all’accensione è possibile e richiede solo pochi accorgimenti. Bastano alcuni piccoli trucchi per minimizzare i tempi di avvio di un computer. Gestendo le app all’avvio, puntando sulla sospensione, in sostituzione dello spegnimento, e facendo attenzione ai software antivirus è possibile ottimizzare il comportamento di Windows e rendere più veloce l’avvio del sistema operativo. C’è anche la possibilità di aggiornare l’hardware del PC.

Vediamo, quindi, come rendere il PC più veloce all’avvio

Puntare sulla sospensione

I PC Windows hanno la possibilità di sfruttare la funzione di sospensione, in alternativa allo spegnimento. In questo modo, il computer viene posto in una situazione di stand by, con un consumo minimo di energia, e sarà pronto alla riattivazione in qualsiasi momento e in pochissimo tempo. Si tratta di un sistema molto semplice per eliminare il problema del PC lento all’avvio.

Gestire le app all’avvio

Uno dei fattori principali che può determinare un avvio lento del PC Windows è rappresentato dall’elevato numero di applicazioni che, all’accensione del computer, si avviano in automatico. L’utente può gestire quest’aspetto dalle Impostazioni (tasto Windows + I).

Andando nel menu App (la voce è presente nella colonna a sinistra) e poi in Avvio, infatti, è possibile gestire le applicazioni che il sistema operativo lancia all’avvio del computer. L’elenco in questione fornisce informazioni anche sull’impatto di un’app sulla procedura di apertura del computer. Le app con “impatto elevato” rallenteranno l’avvio.

L’utente può scegliere, tramite l’apposito selettore, quali applicazioni il sistema lancerà all’avvio (impostando il connettore su Attivato) e quali, invece, non saranno avviate in automatico (impostando il connettore di Disattivato). L’elenco delle app può essere ordinato anche per Impatto di avvio, in modo da individuare le applicazioni più pesanti da disattivare

Utilizzare una memoria SSD ad alta velocità

Per velocizzare l’avvio del computer è utile sostituire i vecchi hard disk meccanici, puntando su memorie SSD più moderne e veloci. In questo modo, i tempi di avvio del sistema operativo saranno nettamente inferiori e il computer sarà sempre più reattivo. Se, invece, non è possibile rimpiazzare l’hard disk, è opportuno effettuare una deframmentazione del disco di tanto in tanto.

Evitare antivirus troppo pesanti

Una delle cause di un PC lento all’avvio è rappresentata dai software antivirus. I tool di sicurezza troppo pesanti, soprattutto per i computer con potenza di calcolo ridotta e con memorie lente (quindi con hard disk meccanici) possono avere un impatto significativo sulla velocità di avvio. In questi casi, meglio preferire un antivirus leggero o anche utilizzare Microsoft Defender, già integrato nel sistema e molto efficace contro le minacce più diffuse.