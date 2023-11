PS5 e Call of Duty Modern Warfare III: il prezzo del bundle crolla

Fonte foto: mkfilm / 123RF.com

Metti insieme uno dei giochi più attesi di questo fine 2023 con la console più amata dagli utenti, ed ecco che viene fuori il bundle da acquistare/regalare per Natale. Di che cosa stiamo parlando? Del bundle lanciato in questi giorni su Amazon e che comprende la PlayStation 5 e Call of Duty Modern Warfare III, ultimo capitolo di uno degli spara tutto più amati di sempre. Bundle che oggi trovi in offerta lancio speciale su Amazon con uno sconto eccezionale del 19% che permette di risparmiare qualche centinaio di euro sul prezzo di listino. Per un prodotto appena uscito sul mercato (è disponibile da oggi 10 novembre, ndr) si tratta di una promo da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo.

Sul bundle c’è poco da dire. Nella confezione trovi la PS5 nella versione "classica" che supporta anche la versione fisica di un videogame, con il controller wireless Dual Sense e il codice promozionale per scaricare la versione completa di Call of Duty Modern Warfare III. Su questo nuovo capitolo dello sparatutto c’è grande attesa: nuova campagna, nuove modalità di gioco e una versione multiplayer migliorata rispetto a quella dello scorso anno. E in più la modalità Zombie con tantissime novità e che assicura decine di ore di gioco. E le armi saranno le stesse presenti sulla nuova versione di Call of Duty Warzone.

PlayStation 5 + Call of Duty: Modern Warfare III

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

PS5 + Call of Duty Modern Warfare III: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi scappare. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare la PS5, è arrivato oggi. Il merito è della promo lancio che celebra l’uscita di Call of Duty Modern Warfare III, ultima versione dello sparatutto multiplayer più amato e desiderato. Su Amazon è disponibile un bundle che comprende la console e la versione completa del videogame a un prezzo di 499,99€, con uno sconto del 19%. Il risparmio sul prezzo consigliato è di poco superiore ai 100€. Per un prodotto uscito il 10 novembre sul mercato, si tratta di una promo lancio da non farsi scappare.

Inoltre, grazie all’estensione del reso gratuito fino al 31 gennaio, hai anche la possibilità di acquistarlo oggi e di regalarlo per Natale. Approfittane subito e non perdere l’occasione.

PlayStation 5 + Call of Duty: Modern Warfare III

PS5 + Call of Duty Modern Warfare III: cosa trovi nel bundle e le caratteristiche

La PlayStation 5 oramai non ha grandi segreti. È una delle migliori console next gen disponibili sul mercato e negli ultimi mesi sono scomparsi anche i problemi di disponibilità che hanno caratterizzato la console nei primi anni a causa della pandemia. Nella confezione trovi il modello con Blu-Ray e che supporta la versione fisica dei videogame e dei film. Non manca il controller wireless Dual Sense che assicura un’esperienza gaming completamente differente rispetto al passato e molto più immersiva.

Call of Duty: Modern Warfare III, invece, è il nuovo capitolo di una delle saghe più amate di tutti i tempi. Le novità sono tante, a partire da una modalità zombie completamente rinnovata e con novità tecniche importanti. Per quanto riguarda il multiplayer, gli sviluppatori si sono concentrati molto sul movement per renderlo più fluido. Un gioco che, dai video e dalle prime ore di gioco, sembra piacere molto agli appassionati del genere.

PlayStation 5 + Call of Duty: Modern Warfare III