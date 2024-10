Ora legale, ecco perché si cambia alle due di notte

Fonte foto: 123RF

Nel cuore della nottata, tra questo sabato 26 ottobre e domenica 27, avverrà il consueto passaggio dall’ora legale all’ora solare.

Ciò significa che alle tre del mattino le lancette degli orologi dovranno tornare indietro di un’ora: qualcuno si è mai chiesto perché l’ora legale di cambia alle due di notte?

Cambio dell’ora legale: torna l’ora solare

Stanotte si torna indietro di un’ora, cioè all’ora solare: alle tre gli orologi dovranno essere impostati per segnare le due, così sarà possibile dormire più a lungo. Questo piccolo gesto segna la fine del periodo estivo e l’inizio di quello autunnale, un momento atteso soprattutto da chi preferisce sfruttare meglio le ore di luce del mattino. Ma la domanda che molti si pongono è: perché l’ora legale si cambia alle due di notte?

L’idea di effettuare il passaggio tra ora legale e ora solare in piena notte ha una logica ben precisa. Le due del mattino (o della notte, secondo i punti di vista) sono state scelte perché rappresentano un momento di basso impatto sulle attività quotidiane.

Durante quella fascia oraria la maggior parte delle persone riposa, i servizi pubblici funzionano a regime ridotto e i trasporti sono meno frequenti. Evitare di spostare l’orario durante il giorno serve a minimizzare i disagi per i lavoratori e i viaggiatori. Se il cambio avvenisse, ad esempio, a metà pomeriggio, le conseguenze per chi lavora o per chi è in viaggio potrebbero essere più evidenti, creando confusione o ritardi nei mezzi.

La medesima soluzione si applica sia al passaggio dall’ora solare all’ora legale, che avviene in primavera, sia al ritorno all’ora solare in autunno. Entrambi i cambi sono programmati alle due di notte proprio per garantire che gli effetti siano i più limitati possibili. Riferendosi ai mezzi di trasporto, ad esempio, nel cuore della notte ci sono meno treni e voli in partenza o in arrivo. Per questo, gestire il cambio dell’ora in quel momento riduce il rischio di problematiche, offrendo una transizione più fluida sia per i passeggeri che per le compagnie.

Perché si cambia l’ora

L’adozione dell’ora legale, ovvero quella corrispondente ai mesi più luminosi dell’anno, nacque con l’obiettivo di risparmiare energia, sfruttando meglio la luce naturale. Questo meccanismo di spostare le lancette avanti in primavera e indietro in autunno è ormai una consuetudine in molti paesi del mondo.

Durante l’ora legale, i giorni sembrano più lunghi perché il sole tramonta più tardi, offrendo maggiori opportunità di ottenere il massimo rendimento dalla luce diurna. Tuttavia, l’arrivo dell’autunno e l’accorciarsi delle giornate richiedono il ritorno all’ora solare, che rispecchia più fedelmente il naturale ciclo del sole.

Un aspetto interessante è che, grazie alla tecnologia, il cambio dell’ora è oggi molto più semplice rispetto al passato. La maggior parte dei dispositivi elettronici, come smartphone e computer, si aggiorna automaticamente, riducendo il rischio di errori. Resta, comunque, necessario fare attenzione agli orologi analogici o a quelli presenti in alcune automobili, che potrebbero richiedere una regolazione manuale.

Anche se spostare le lancette di un’ora può sembrare un cambiamento insignificante, questo gesto influisce sulla nostra quotidianità. Molti notano un impatto sulla qualità del sonno o sulla capacità di adattarsi al nuovo ritmo, specialmente nei giorni immediatamente successivi al cambio. Per chi lavora al mattino presto, l’arrivo dell’ora solare significa ritrovare la luce già dalle prime ore del giorno, mentre chi preferisce attività pomeridiane potrebbe sentirsi penalizzato dall’anticipato calare del sole.

Negli ultimi anni si è discusso della possibilità di abolire il cambio dell’ora e mantenere l’ora legale tutto l’anno. Alcuni studi dimostrano che questa soluzione potrebbe portare a un significativo risparmio energetico, evitando i disagi legati ai cambi stagionali. Tuttavia, per ora, l’Italia continua a seguire il tradizionale calendario che prevede il passaggio dall’ora solare a quella legale ogni primavera e viceversa in autunno.

Insomma, il cambio dell’ora alle due di notte rappresenta un compromesso pratico e razionale per ridurre al minimo i disagi legati alla transizione che, sebbene apparentemente banale, diversamente potrebbe avere un impatto è tutt’altro che trascurabile, soprattutto in un mondo sempre più dipendente da ritmi precisi e tecnologie interconnesse.