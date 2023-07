Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte foto: 123RF

L’estate è arrivata, e anche in casa la colonnina di mercurio continua a salire: trovare un po’ di refrigerio sembra impossibile, fin quando non accendiamo il condizionatore. Quello che è ormai un elettrodomestico fondamentale per poter respirare – soprattutto nelle grandi città – ha però lo svantaggio di consumare molta energia elettrica, cosa che risentiamo sia a livello economico che ecologico. Come riuscire a risparmiare un po’, facendo del bene anche all’ambiente? Ecco alcuni trucchi.

Perché risparmiare sul condizionatore

Come recenti studi hanno rivelato, questa è una delle estati più roventi di sempre. E nei prossimi anni la situazione non migliorerà, a causa del riscaldamento globale: per questo moltissime persone si sono ormai convertite al condizionatore, diventato rapidamente fondamentale per rinfrescare casa anche nelle giornate in cui si toccano picchi di calore da record. Bisogna però fare attenzione a non abusarne, perché questo elettrodomestico consuma energia elettrica in abbondanza (e lo possiamo notare in bolletta) ed è altamente inquinante, contribuendo a peggiorare le condizioni che hanno portato al cambiamento climatico.

Entrambi sono ottimi motivi per utilizzare il condizionatore con un po’ di accortezza. Ci sono alcuni stratagemmi che ci permettono di non rinunciare all’aria condizionata risparmiando energia (e facendo dunque del bene all’ambiente): ad esempio, è importante tenere sempre puliti i filtri e fare la giusta manutenzione, affinché l’apparecchio funzioni sempre al massimo delle sue prestazioni. Ma, ancora meglio, possiamo rinfrescare casa senza bisogno di accendere i climatizzatori, semplicemente adottando alcuni trucchetti davvero utilissimi. Vediamo i migliori, da provare subito per non soffrire più il caldo.

I trucchi per tagliare i consumi in estate

Un’idea per sostituire l’aria condizionata è il caro, vecchio ventilatore: a volte un po’ di brezza fresca è sufficiente per riprendere le forze e tornare ad affrontare una giornata rovente. Quando possibile, poi, basta aprire strategicamente le finestre affinché la corrente circoli di stanza in stanza – questa è la soluzione migliore per le ore serali, quando il sole non picchia più così forte e l’aria all’esterno è finalmente più fresca. Se abbiamo un ventilatore a soffitto, assicuriamoci che sia impostato in modalità estiva (le pale dovrebbero girare in senso antiorario).

Per non far scaldare eccessivamente casa, ricordiamo di non tenere accesi dispositivi elettronici ed elettrodomestici quando non ci servono davvero, facendo particolare attenzione alla cucina. In estate possiamo ridurre l’uso del forno e approfittare di tanti altri metodi di cottura, dal forno a microonde alla friggitrice ad aria, che disperdono meno calore. Uno dei metodi più efficaci per rinfrescarci un po’ consiste nel fare una bella doccia. Possiamo allora sostituire il soffione con un modello che permette all’acqua di uscire a flusso ridotto, risparmiando un po’ e consumando molte meno risorse idriche.

Anche la tecnologia può venirci in aiuto: in commercio si trovano termostati che integrano la modalità di risparmio energetico, ma anche contatori smart che monitorano i nostri consumi, fornendo un prezioso supporto per imparare a fare più attenzione. E se abbiamo intenzione di fare qualche lavoretto in casa, possiamo tenere in considerazione alcune strategie utili: le piastrelle sono l’ideale per il pavimento, perché rimangono fresche più a lungo, e i soffitti dovrebbero essere sempre dipinti di bianco, per illuminare le stanze anche in condizioni di poca luce. E a proposito di luce, è ora di eliminare definitivamente le vecchie lampadine alogene e adottare quelle a LED, che consumano molto meno e riscaldano pochissimo.