Fonte foto: Unitree

Circa un mese fa l’azienda cinese Unitree, specializzata nella produzione di robot, ha presentato il suo ultimo prodotto: il robot umanoide Unitree G1, dal prezzo di circa 16.000 dollari. I suoi prodotti più venduti, però, restano ancora i cani robot, come il recente Unitree G02 che costa appena 2.800 dollari e, come si può ben vedere nell’ultimo video promozionale pubblicato su YouTube da Unitree, ha delle prestazioni davvero notevoli.

Specialmente per chi lo vuole usare in contesti molto violenti, in guerra o in operazioni di polizia. Nel video pubblicato, infatti, si vede un esemplare di Unitre G02 che viene letteralmente massacrato di legnate e, manco a dirlo, non fa una piega.

Unitree G02: niente può fermarlo

Il video “Daily Training of Robots Driven by RL” (dove “RL” sta per “reinforcement learning“), mette in luce sia cosa può fare il cane robot cinese Unitree G02, sia a cosa può resistere. E, in entrambi i casi, il prodotto stupisce.

Unitree G02 prima si esibisce in un “triple flip“, che consiste nel muoversi in avanti facendo le capriole, poi nella “humaoind handstand“, che in pratica è la verticale. Già qui, però, il video mostra una “complicazione” che il robot affronta senza battere ciglio: viene preso a calci nella schiena e torna sempre in piedi.

Ma non solo, perché l’addestratore del cane robot dopo averlo preso a calci passa a bastonarlo con un ramo. Il robot non si fa niente, il bastone si spezza in due.

Poi Unitree G02 viene sottoposto ad una “extreme disturbance“: l’addestratore lo prende di peso, lo alza da terra e lo scaraventa a diversi metri di distanza. Anche in questo caso il robustissimo e pazientissimo cane robot si rialza e continua a camminare come prima.

L’ultima parte del video, invece, è meno violenta e mostra un altro prodotto di Unitree: il cane robot Unitree B2. In questa scena si mostra la capacità del cane B2 di scalare pendenze notevoli, anche su terreni molto sconnessi (è in un bosco).

Un vero esercito di robot

I video di Unitree sono tutti ben studiati e non c’è nemmeno un frame casuale. La società cinese, infatti, è chiaramente orientata al mercato dei robot soldato, da utilizzare in contesti di guerrilla urbana se non addirittura di guerra vera e propria.

In questo ha l’appoggio del Governo cinese, che sta già sperimentando i suoi prodotti. A fine maggio, infatti, due modelli di cani robot (il G02 e il B1) sono stati utilizzati nel corso di “Golden Dragon“, due settimane di esercitazioni militari congiunte Cina-Cambogia.

Durante le esercitazioni Unitree B1 è stato utilizzato con un fucile d’assalto montato sul dorso e ha dimostrato di gestirne perfettamente il rinculo e di poter continuare ad avanzare anche mentre il fucile sparava.

La Cina, insomma, non fa affatto mistero di voler inserire i robot all’interno dei suoi reparti militari e di volerli usare anche in scontri a fuoco. Non ci vuole un profeta per dire che, tra non molti mesi, Unitree pubblicherà un video in cui si vede il suo robot umanoide G1 (o un altro modello simile) con un’arma in mano.