Buon compleanno Carlo Verdone: ecco i film da guardare in streaming

Tanti volti e personaggi da raccontare, capaci di far sorridere, riflettere e conquistare intere generazioni, ma un solo e grande talento, quello di Carlo Verdone. Oggi 17 novembre il famoso attore, sceneggiatore e regista romano compie 70 anni, un traguardo importante costellato da tanti successi, film indimenticabili capaci di fare la storia del cinema italiano.

Quale migliore occasione per riguardarli tutti? Molte pellicole sono disponibili nelle piattaforme di streaming, da Netflix, ad Amazon Prime Video, fino a Infinity. Inoltre, proprio in occasione del suo compleanno, Sky ha deciso di creare un canale completamente dedicato al grande attore, chiamato Sky Cinema Verdone, che raccoglie 20 lungometraggi da lui diretti e interpretati, disponibili anche su NOW TV. Insomma, il suo compleanno è l’occasione unica per guardare i programmi che lo riguardano e tutti i suoi film. Ecco quali disponibili nelle diverse piattaforme online.

Carlo Verdone: tutti i suoi primi film in streaming

La carriera di Carlo Verdone è lunga e costellata da tanti successi, allora perché non partire proprio dal film d’esordio su grande schermo? La pellicola venne prodotta da Sergio Leone nel 1980 e si intitola Un Sacco Bello. Nel famoso film Verdone esordisce nel ruolo di regista, attore e sceneggiatore. Interpreta diversi personaggi, ognuno con le sue caratteristiche uniche ed esilaranti, talmente riconoscibili che ancora oggi vengono amati e citati.

Un Sacco Bello è senza dubbio un film da guardare e riguardare ed è disponibile su Amazon Prime Video, ma anche su NOW TV e sul canale esclusivo creato per i 70 anni dell’attore, Sky Cinema Verdone.

Dopo il successo della pellicola, Sergio Leone produsse un secondo film con Verdone nel 1981. Era Bianco, Rosso e Verdone disponibile nelle medesime piattaforme in streaming e su Sky.

Nel 1982 arriva invece nelle sale Borotalco, pellicola importante per la sua carriera, perché per la prima volta interpreta un unico personaggio e si avvicina ai canoni della commedia italiana, di cui diventerà grande interprete. Anche Borotalco è disponibile su Amazon Prime Video, NOW TV e Sky Cinema Verdone.

Dopo questa pellicola ne usciranno altre davvero importanti negli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, in alcune sarà solo interprete di amatissimi personaggi, in altri si occuperò anche della regia o della sceneggiatura.

Ecco alcune delle più belle disponibili online:

In viaggio con papà (1982) con la regia di Alberto Sordi – NOW TV e Sky Cinema Verdone

(1982) con la regia di Alberto Sordi – NOW TV e Sky Cinema Verdone Acqua e sapone (1983) – Amazon Prime Video, NOW TV e Sky Cinema Verdone

(1983) – Amazon Prime Video, NOW TV e Sky Cinema Verdone I due carabinieri (1984) – NOW TV e Sky Cinema Verdone

(1984) – NOW TV e Sky Cinema Verdone 7 chili in 7 giorni (1986) – NOW TV e Sky Cinema Verdone

(1986) – NOW TV e Sky Cinema Verdone Compagni di scuola (1988) – Amazon Prime Video, NOW TV e Sky Cinema Verdone

(1988) – Amazon Prime Video, NOW TV e Sky Cinema Verdone Stasera a casa di Alice (1990) – Amazon Prime Video, Infinity, NOW TV e Sky Cinema Verdone

(1990) – Amazon Prime Video, Infinity, NOW TV e Sky Cinema Verdone Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1992) – Amazon Prime Video NOW TV e Sky Cinema Verdone

(1992) – Amazon Prime Video NOW TV e Sky Cinema Verdone Perdiamoci di vista (1994) – Amazon Prime Video, Infinity, NOW TV e Sky Cinema Verdone

Ma c’è un altro film immancabile nella maratona di film con Verdone da riguardare ed è Viaggi di Nozze, pellicola del 1995 che racconta le vicende di tre coppie di neosposi, dove i protagonisti maschili sono interpretati da Verdone. Nel cast anche Claudia Gerini, Cinzia Mascoli, Veronica Pivetti, Maddalena Fellini e molti altri attori italiani. Viaggi di Nozze è disponibile su Amazon Prime Video, Infinity ma anche NOW TV e Sky Cinema Verdone.

Film di Carlo Verdone in streaming: i film più recenti

Nel 1996 uscì un altro film, diretto e interpretato da Carlo Verdone, che ancora una volta si avvale di Claudia Gerini nel ruolo di co-protagonista: il titolo è Sono pazzo di Iris Blond e la pellicola si può guardare su Amazon Prime Video, Infinity, NOW TV e Sky Cinema Verdone.

Dopo questo Verdone lavorò ad un’altra esilarante commedia, Gallo Cedrone (1998) disponibile su Amazon Prime Video, NOW TV e Sky Cinema Verdone.

Nelle piattaforme in streaming non mancano poi titoli più recenti:

C’era un cinese in Coma (2000)- Infinity e Amazon Prime Video

(2000)- Infinity e Amazon Prime Video L’Amore è eterno finchè dura (2004) – Netflix e Infinity

(2004) – Netflix e Infinity Io, loro e Lara (2010) – Amazon Prime Video (on demand)

(2010) – Amazon Prime Video (on demand) La grande bellezza (2013) acclamato film di Paolo Sorrentino disponibile su Netflix, NOW TV e Sky Cinema Verdone.

Oltre alle tante pellicole, martedì 17 novembre alle ore 21:00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due andrà in onda lo speciale 100×100 Cinema – Buon compleanno Verdone.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta per scoprire e riguardare i più bei film di Carlo Verdone, e questo è il miglior modo per celebrare il grande artista italiano.