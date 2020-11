Oggi come oggi l’intrattenimento, l’informazione e lo sport sono sempre di più a portata di click, da vedere dove e quando vogliamo direttamente sui nostri dispositivi preferiti. In fin dei conti, il concetto stesso di video on demand ha reso la fruizione di programmi, film e serie TV, una esperienza interattiva, con gli utenti che possono personalizzare il palinsesto a loro piacimento, ribaltando ed innovando completamente in concetto di televisione. Una vera e propria rivoluzione l’abbiamo vista con l’avvento delle piattaforme streaming che dispongono di un’offerta ricchissima per tutti i gusti e per tutte le età. Ma come orientarsi nel variegato mondo dei video on demand? Quali piattaforme sono più adatte alle nostre richieste e quali scegliere? Ecco una guida nel labirinto delle migliori piattaforme in streaming di oggi.

La rivoluzione delle piattaforme in streaming

Da quando la TV è entrata nelle nostre case, da circa la metà del secolo scorso, ogni generazione ha vissuto l’evolversi della sua offerta di entertainment, con programmi che vanno di pari passo con il pubblico e i cambiamenti della società. È passata l’epoca dei prodotti televisivi concepiti per fare da intermezzo tra i vari spot e oggi, infatti, il piccolo schermo è sempre di più all’avanguardia e pronto a soddisfare gli spettatori più esigenti. Pensiamo alle serie TV che si concentrano sui temi e sui trend del mondo di oggi, ai documentari, ai film spesso progettati già per una fruizione televisiva. In effetti ora è la TV che si modella in base agli spettatori, non più passivi. Come è successo tutto questo?

Dalla TV tradizionale, lottando con l’antenna nei luoghi meno coperti dal segnale, alla TV via cavo e alla pay TV, oppure al pay per view e, più recentemente, allo streaming video on demand. Un grosso merito va proprio alle piattaforme streaming come Netflix che ha spianato la strada alla visione online di film e serie TV dando vita al cosiddetto binge watching. Alzi la mano chi, anche se stanco e con il pensiero della sveglia il giorno seguente, non ha mai accantonato il sonno per gustarsi la puntata seguente della serie del momento per vedere come andava a finire.

Come utilizzare un servizio in streaming

Se avete deciso di essere parte del nuovo che avanza e entrare a far parte della community mondiale che gode dei vari servizi streaming on demand, è fondamentale avere una connessione internet piuttosto veloce. Tutti i programmi delle varie piattaforme in streaming, e ora vi elencheremo le migliori, possono essere trasmessi su numerosi dispositivi quali: smart TV, computer portatili, tablet o cellulari. Per usufruire dell’offerta da catalogo, bisogna procedere con un abbonamento che può variare in base ai contenuti da vedere, dal numero di utenti che possono accedere al servizio on demand e poi ci sono le varie offerte, sconti e pacchetti che dipendono dai vari provider. Ma tutta questa tecnologia è difficile da usare? Niente affatto! L’utilizzo di una piattaforma in streaming è molto intuitivo e la modalità di accesso è concepita per venire incontro a tutte le età, dai più piccoli ai più anziani.

Siti e piattaforme per vedere film e serie TV

Molte le conosciamo di fama, oppure perché ce ne ha parlato l’amico smanettone che le ha provate tutte o perché abbiamo visto il trailer di una serie super cool trasmessa da… In tutto il mondo le piattaforme streaming sono tantissime, in Italia le più note sono: la già citata Netflix, ma anche Prime Video, Disney+, Infinity, DAZN, Now TV, TIMVision, YouTube Premium, Chili, Apple TV+ e molte altre. Andiamo a vederle una ad una per confrontarle in base all’offerta, al prezzo e alle loro caratteristiche, per capire quali sono le migliori per ognuno.

Netflix

Tra le piattaforme streaming più famose, disponibile praticamente in tutti i paesi del mondo (tranne in Cina, Corea del Nord, Crimea e Siria), Netflix è stata l’apripista dell’offerta video on demand. Una vera e propria garanzia per gli amanti della serialità, con un catalogo in aggiornamento continuo e uscite settimanali sempre all’altezza. Impossibile non trovare film o telefilm da guardare, anche per i palati più esigenti. Netflix ha fatto tendenza con alcune delle serie TV più famose degli ultimi tempi, pensiamo al fandom seguito a La casa di carta, che è stata la serie più richiesta al mondo in piena pandemia, oppure al revival anni ’80 rilanciato con Stranger Things.

Cosa occorre per Netflix? Senz’altro una connessione internet, un dispositivo adatto e un abbonamento mensile. I piani tariffari variano tra quello base di 7.99 euro, quello standard di 11.99 e quello premium di 15,99 in base ai device ai quali accedere. Netflix è la piattaforma consigliata per gli amanti del fantastico mondo delle serie TV non solo anglofone, ce ne sono da tutto il mondo, in effetti! È inoltre il top per la grande quantità di contenuti originali prodotti proprio da Netflix stessa; per la diffusione di format già presenti su altri canali TV, che possono essere sfuggiti ai più, e per il “ripescaggio” continuo di veri e propri fenomeni cult tra film e serie.

Pensiamo al grande successo ottenuto da Friends riproposto per i giovani di oggi che negli anni novanta, non erano nemmeno nati! Insomma, una fusione ottima tra prodotti innovativi, di nicchia e con un continuo revival dei grandi classici per tutti. Senza contare l’evoluzione continua della piattaforma che ha recentemente lanciato una nuova funzione per l’App delle smart TV per orientarsi tra i migliori contenuti nell’ampio catalogo di film e serie TV.

Amazon Prime Video

Prime Video è la piattaforma streaming del colosso Amazon per guardare film e serie TV, che è compresa nell’abbonamento Prime. È previsto un iniziale periodo di prova gratuita di 30 giorni per il pacchetto che include agevolazioni sulle consegne dei prodotti acquistati online su Amazon e, tra i vari servizi, l’accesso all’offerta di film e serie TV on demand. La piattaforma streaming di Prime Video può essere utilizzata su qualunque dispositivo tramite browser o l’App, anche in modalità offline dopo aver scaricato i video. È prevista la funzione X-Ray con la quale potrai risalire a tutto ciò che ha a che fare con gli attori, le canzoni, curiosità etc. sulla sezione di film e serie TV.

Invece, per vedere Amazon Prime Video sulla TV puoi adoperare una console da gaming, una smart TV, oppure un sistema chromecast collegando la TV con il pc, lo smartphone o il tablet. In alternativa, la connessione tra device può essere effettuata tramite cavo HDMI. In altri paesi, ma al momento non se ne hanno notizie per l’Italia, è già attivo il tecnologico sistema Amazon Fire TV Stick, prima smart TV con il sistema operativo Fire installato. Prime Video rimane una delle piattaforme sempre più in ascesa, con un prezzo più conveniente e uno dei principali competitor di Netflix, rispetto all’offerta cinematografica e di serie TV di qualità.

Disney+

Disney+ (o DisneyPlus) è una piattaforma streaming arrivata di recente in Italia, di proprietà di The Walt Disney Company, che vanta una distribuzione molto ricca dei suoi celebri brand: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic tutti insieme, per la prima volta. Una incredibile e variegata offerta che comprende tutta la parte dedicata ai più piccoli e ai grandi classici senza età della Disney, i supereroi targati Marvel, i prodotti by 21th Century FOX (tra cui i Simpson), documentari e docuserie e molto altro ancora, con un catalogo sempre aggiornato. Il funzionamento di Disney+ è lo stesso delle altre piattaforme e possono essere utilizzati anche sette account differenti. Per poter vedere i contenuti di Disney+ anche su smartphone in tutta tranquillità, ecco alcune piccole istruzioni e una App utile per non farsi trovare impreparati.

Infinity

Infinity è la piattaforma streaming di Mediaset con una vasta offerta di film, serie TV, documentari e cartoni animati in un’apposita sezione, per la gioia dei più piccoli. Anche qui, basta sottoscrivere un abbonamento, avere una connessione internet ed essere provvisti di un dispositivo compatibile. Infinity è la piattaforma ideale per chi ha un debole per il palinsesto di Mediaset, ma non ha il tempo di seguire i programmi in diretta, ottima scelta per gli amanti del cinema e un’opzione valida per mettere d’accordo tutta la famiglia.

DAZN

Non solo film e serie TV! Oggi le piattaforme streaming sono sempre più specializzate su una molteplicità di contenuti di ogni genere. DAZN è la piattaforma top per guardare sport in streaming live e on demand, con un funzionamento simile a Netflix. DAZN si qualifica quale vero e proprio punto di riferimento, insieme a Sky per gli amanti del calcio con la Serie A TIM, Serie BKT, il meglio del calcio internazionale ma anche della MotoGP, Moto2, Moto3 e tante altre gare sportive (boxe, football, pallavolo, rugby, freccette etc.) da tutto il mondo, disponibili direttamente sul vostro device, TV o smartphone che sia.

Now TV

È il servizio di streaming che consente di accedere al palinsesto di Sky senza avere un decoder, una parabola o un abbonamento satellitare. Now TV è una piattaforma pensata per potersi gustare la ricca offerta di Sky e dei canali Fox, che comprende serie TV all’avanguardia e di qualità (una su tutte, Il Trono di Spade, ma anche le produzioni Sky Original come Diavoli e Gomorra), cinema e prime visioni in anteprima a pochi mesi dall’uscita dalle sale, documentari e chiaramente lo sport, con vari pacchetti a scelta. Senza dimenticare tutte le altre tipologie di intrattenimento: dai programmi di cucina a quelli di stand up comedy, e poi reality e talent show. Ottima la programmazione pensata per bambini e adolescenti, con i vari canali come Cartoon Network, Nickelodeon, DeAKids, BabyTV.

TIMvision

TIMVision è la TV on demand di TIM, con una variegata offerta pensata per tutti che include la sottoscrizione di un abbonamento mensile con varie opzioni, insieme ad una serie di contenuti da acquistare o noleggiare. Non mancano i film e le serie TV, alcune coprodotte, come L’amica geniale e quella pensata per il pubblico degli adolescenti sempre più tecnologici, Skam Italia. Tra le serie trasmesse sulla piattaforma TIMVision, ricordiamo per i palati più raffinati, Mad Men e le serie cult come Skins, Vikings, The Handmaid’s Tale, Killing Eve. Da qualche mese è possibile scegliere dei pacchetti che includono anche la visione di contenuti di DAZN e Now TV, per non farsi mancare proprio niente!

Chili

Un’altra piattaforma costantemente in crescita e in espansione anche fuori dall’Italia è Chili che si conferma un must per gli amanti del cinema e delle serie TV, con migliaia di titoli a disposizione, comprese prime visioni da noleggiare oppure da acquistare in digitale o in DVD e Blu-Ray. Non si tratta, dunque, di sottoscrivere abbonamenti, ma si possono scegliere i contenuti con un costo che varia dai 50 centesimi ai 16,99 euro circa. Un servizio pensato per chi vuole spaziare tra i generi, avere ampia scelta video, ma senza il vincolo di un abbonamento. Per il noleggio con Chili si hanno 28 giorni di tempo prima di iniziare la visione e 48 ore per terminarla.

Apple TV+

Apple TV+ è un’altra tra le piattaforme streaming consigliate per vedere serie TV di qualità, film, documentari, programmi per bambini e molto altro ancora, oltre a tutte le produzioni Apple Originals. Sono previsti abbonamenti mensili o annuali e un pacchetto studenti App Music. La visione dei contenuti di Apple TV+ è fruibile da tutti i dispositivi Apple, e per chi ha acquistato un dispositivo Apple dal 10 settembre in poi, avrà un anno di Apple TV+ gratis, qui spieghiamo come fare. In ogni caso i suoi contenuti sono disponibili anche con l’app Apple TV per poter avere accesso alla piattaforma di streaming, da smart TV e da TV compatibili con AirPlay.

YouTube Premium

Non solo la piattaforma di video sharing più famosa del mondo! YouTube ha pensato ad un servizio streaming Premium a pagamento per poter avere accesso a tutti i contenuti video di YouTube e YouTube Music senza le fastidiose interruzioni di annunci pubblicitari, offline, in background e con varie funzioni all’avanguardia. Il tutto con un abbonamento mensile pensato anche per famiglie e studenti dopo una prova gratuita di un mese. Un’offerta che permette di avere accesso al noleggio e all’acquisto di una scelta davvero ampia di film con una buona qualità audio e video HD divisi per un’infinità di categorie: commedie, horror, thriller, action, cartoni animati etc. Anche YouTube Premium è utilizzabile su dispositivi mobili, computer o TV connesse a internet.

Rakuten TV

Dal Giappone, eccola farsi strada tra i maggiori competitor, Rakuten TV, piattaforma on demand che annovera un’ampia raccolta di serie TV (The Big Ben Theory, Scandal, Arrow, Breaking Bad, O.C., Gossip Girl per citarne alcune) di oggi e di ieri, e di film distribuiti da Warner Bros, Disney, Sony e 21th Century Fox. Una piattaforma pensata come l’evoluzione della catena Blockbuster ma online con le opzioni di noleggio e di acquisto del contenuto scelto pagando solo per quello che si desidera vedere, come con Chili.