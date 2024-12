Cosa vedere in streaming oggi 13 dicembre 2024

Fonte foto: Netflix

Il Natale si avvicina e anche sulle principali piattaforme di streaming arrivano sempre più numerose le novità ambientate tra addobbi e luminarie. Da oggi ad esempio si può guardare Carry-On, un thriller in cui la festa del 25 dicembre, per chi ha in programma di prendere un volo aereo per raggiungere i propri cari, rischia di essere rovinata da un misterioso uomo animato da terribili intenzioni. Tra i titoli da vedere oggi in streaming ci sono anche un film comico per tutta la famiglia, diversi film di animazione per grandi e piccoli e un intimo documentario su Elton John.

Cosa vedere oggi su Netflix

Chi ha voglia di un film di Natale, ma non del solito film di Natale, può smettere di cercare: il titolo giusto è Carry-On, che esce oggi su Netflix. In questo thriller claustrofobico, ambientato in un aeroporto il giorno della Vigilia, un agente di sicurezza si trova suo malgrado a battere in astuzia un misterioso passeggero che vuole imbarcare una valigia pericolosa.

Esce oggi anche la serie Siviglia 1992, un thriller in cui una donna, rimasta vedova a causa di un’esplosione che ha ucciso il marito, indaga con un ex poliziotto su una serie di omicidi che hanno un misterioso legame con l’Expo del 1992 di Siviglia.

A disposizione sulla piattaforma c’è poi Disaster Holiday, film per tutta la famiglia in cui un padre stacanovista, con la scusa di fare una vacanza con moglie e figli, porta tutti verso la costa di Durban dove lo attende in realtà un importante incontro di lavoro.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Sono da poco entrati a far parte del catalogo di Prime Video Pets – Vita da animali e Pets 2 – Vita da animali, film di animazione del 2016 e del 2019 con protagonista il cagnolino Max e i suoi amici animali: un doppio titolo perfetto per chi cerca un film divertente da guardare con tutta la famiglia.

Dello stesso genere è anche Luce – Accendi il tuo coraggio, film di animazione ambientato nella New York degli anni ’20 in cui una ragazza di 16 anni deve diventare un’eroina dei Vigili del Fuoco per salvare la sua città. Il film resta nel catalogo di Prime Video solo fino al 26 dicembre; quindi, è bene approfittare di questi ultimi giorni per vederlo.

Cosa vedere oggi su Disney+

La novità di oggi su Disney+ è Elton John: Never Too Late, documentario originale diretto da R.J. Cutler e David Furnish e dedicato, appunto, al grande Elton John. Il docufilm ripercorre in particolare la vita e i primi anni della sua carriera.

A guidare gli spettatori in questo viaggio indietro nel tempo, intimo ed emozionante, è lo stesso Elton, che intanto si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America al Dodger Stadium. Nel racconto del suo passato John non parla solo dei successi, ma anche delle difficoltà che ha superato, delle dipendenze e degli abusi.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Esce oggi su Paramount+ la nuova serie Dexter: Original Sin, il prequel dell’omonima serie di successo che mostra un giovane Dexter Morgan nel percorso che lo ha portato a trasformarsi nel serial killer vendicatore che il pubblico conosce bene.

Per i più piccoli invece su Apple TV+ è da oggi disponibile Wonder Pets: In The City. In queste buffe avventure musicali Izzy il porcellino d’India, Tate il serpente e Zuri il coniglietto, che vivono in un asilo di New York City, viaggiano in tutto il mondo nella loro fantastica Jetcar per salvare altri animali.