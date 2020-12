Cashback: quando saremo sicuri del rimborso

Il programma Cashback di Natale è agli sgoccioli: per accumulare transazioni utili abbiamo tempo in teoria fino alle 23:59 del 31 dicembre, ma il coprifuoco per il Covid-19 scatta alle 22 e quindi in pratica il tempo a disposizione è ancor meno. Ma, a proposito di tempo, quanto ne servirà per avere la certezza di aver raggiunto le 10 transazioni valide e quanto per sapere a quanto ammonta il rimborso?

IO, su Facebook, ha già messo le mani avanti: scordiamoci di avere la sicurezza del cashback già a capodanno 2021 perché non sarà così. Ci vorrà infatti tempo sia per contabilizzare le ultime operazioni del 31 dicembre sia per quantificare il rimborso per ogni singolo partecipante al programma. Altro tempo, poi, sarà necessario per erogare la somma maturata sull’IBAN indicato dall’utente. Molto meno tempo, però, ha l’utente per indicare tale IBAN e se non si sbriga rischia persino di perdere il rimborso. Il fattore tempo, si è capito, è fondamentale per ottenere il desideratissimo 10% di rimborso sugli acquisti (validi) fatti nei negozi fisici con metodi di pagamento elettronici.

Cashback di Natale: quando vengono conteggiate le transazioni

Come ha più volte specificato IO sia nella sua FAQ che sulla pagina Facebook IO, l’app dei servizi pubblici, tra il momento in cui viene passata la carta per pagare in negozio e quello in cui la transazione viene visualizzata e conteggiata come valida nell’app ci vogliono fino a 3 giorni.

Come hanno più volte fatto notare centinaia e centinaia di utenti, però, non è affatto raro che ci voglia molto più tempo. Non è affatto da escludere, quindi, che un acquisto effettuato il 31 dicembre di pomeriggio non venga mostrato nell’app prima del 5-6 gennaio. O persino dopo.

Se gli acquisti fatti il 31 dicembre sono gli ultimi che mancano per raggiungere le 10 transazioni valide, quindi, potremmo dover aspettare anche tutta la prima settimana di gennaio per essere sicuri di avere il rimborso. La cosa positiva è che fa fede la data e l’ora della transazione e non quando essa viene contabilizzata.

Cashback di Natale: quando viene calcolato il rimborso

Una volta che saremo sicuri di avere il diritto al cashback, però, non sapremo ancora a quanto ammonterà esattamente. La norma prevede chiaramente che, pur trattandosi nominalmente del 10% delle somme spese, fino ad un massimo di 150 euro, se i soldi non basteranno per tutti la cifra massima verrà ridotta proporzionalmente.

E quindi andrà calcolata, e ci vorrà tempo. Dagli ultimi calcoli, però, sembrerebbe proprio che anche a causa dei problemi tecnici e della scarsa informazione iniziale le transazioni valide siano state così poche che i soldi da dividere basteranno per tutti.

In ogni caso IO, su Facebook, specifica che per avere la cifra esatta del rimborso che ci spetta ci vorranno fino a 10 giorni.

Cashback di Natale: quando viene erogato il rimborso

Quando saremo sicuri di aver maturato il cashback, quando sapremo a quanto ammonta il rimborso, inizieremo a chiederci quando tale rimborso arriverà sul conto corrente da noi inserito nell’app IO.

La guida al cashback presente sul sito Web ufficiale di IO risponde in modo secco a questa domanda: febbraio 2021. Per fortuna il 2021 non è bisestile, quindi i soldi potrebbero arrivare entro il 28.

Cashback di Natale: correte a inserire l’IBAN

A fronte di tempi molto elastici nella gestione del programma Cashback di Natale gli utenti hanno invece un tempo entro il quale devono indicare l’IBAN del conto corrente sul quale vogliono ricevere il rimborso.

Una tempistica rigida, che non ammette eccezioni: “entro la fine del periodo di riferimento“. Cioè, nel caso del Cashback di Natale, entro il 31 dicembre. Chi non rispetta questa data perde il cashback, anche se ha fatto tutte le transazioni valide entro domani sera.