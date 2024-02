Come disabilitare "Premi il tasto Home" per sbloccare l'iPhone

Fonte foto: charnsitr / Shutterstock.com

Chi ha un iPhone con tasto Home e Touch ID può utilizzare la funzione di scansione dell’impronta digitale per il riconoscimento e lo sblocco in sicurezza. Sui modelli più recenti dei suoi smartphone, Apple ha sostituito il Touch ID con il Face ID e, quindi, con il sistema di riconoscimento facciale 3D.

Ci sono, però, ancora molti iPhone attivi ad avere tasto Home e sensore di impronte digitali. Il comportamento del tasto Home, per quanto riguarda lo sblocco, può essere personalizzato dall’utente che ha la possibilità di disabilitare (o abilitare) la funzione “Premi il tasto Home” per sbloccare l’iPhone. Vediamo come fare.

Disattivare “Premi il tasto Home”

La procedura da seguire per disabilitare la funzione “Premi il tasto Home” per sbloccare lo smartphone è molto semplice. La prima cosa da fare è aprire l’app Impostazioni e scorrere l’elenco fino a individuare la voce Accessibilità. In questa nuova sezione è necessario andare in Tasto Home.

Questa sezione delle Impostazioni è utilizzabile per personalizzare il comportamento del tasto frontale degli iPhone. È possibile, ad esempio, regolare la velocità delle pressioni necessarie per premere il tasto due o tre volte oppure scegliere la funzione da attivare quando si tiene premuto il tasto Home (di default, questa funzione serve per attivare Siri).

Scorrendo verso il basso è possibile individuare la voce Appoggia il dito per sbloccare. Quando quest’opzione è attiva, è possibile impostare lo smartphone in modo che sia possibile effettuare lo sblocco con Touch ID senza dover premere il tasto Home ma solo poggiando il dito.

Disattivando l’opzione, invece, sarà necessario premere il tasto per completare lo sblocco. In questo secondo scenario, quindi, appoggiare il dito sul sensore del Touch ID non sarà sufficiente ad attivare lo sblocco dello schermo che richiede una pressione del tasto. L’utente può scegliere, in base alle proprie preferenze, quale delle due opzioni tenere attiva.

Come disattivare il Touch ID

Il funzionamento del sistema Touch ID dell’iPhone è personalizzabile dall’utente. Andando in Impostazioni > Touch ID e codice (e inserendo il codice d’accesso richiesto) è possibile, infatti, gestire in modo completo il comportamento del sensore di impronte digitali oltre che registrare nuove impronte.

Le opzioni a disposizione dell’utente sono:

Sblocco di iPhone

iTunes Store e App Store

Wallet e Apple Pay

inserimento password

Per ogni voce è possibile scegliere se attivare o meno il Touch ID, premendo sul tasto accanto alla singola voce. È possibile, ad esempio, scegliere di usare il Touch ID per lo sblocco dell’iPhone ma non per l’inserimento delle password, l’uso di Apple Pay e degli store.