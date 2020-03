Yap: cos'è, come funziona, costi, come ricaricare

23 Marzo 2020 - Le carte ricaricabili “smart” hanno cambiato il modo con cui ci approcciamo al denaro. Slegate – nella gran parte dei casi – da banche e istituti di credito vari, possono essere richieste sul web o tramite app, si gestiscono dallo smartphone e di avere sempre sotto controllo lo stato delle proprie finanze.

Soprattutto, grazie alle carte prepagate, è possibile avvicinare i più giovani (anche minorenni) al mondo della moneta elettronica, dandogli modo di apprendere un nuovo modo di gestire le loro finanze. Grazie a una carta prepagata ricaricabile o una carta conto, ad esempio, sarà possibile “accreditargli” la paghetta settimanale o mensile direttamente sulla carta o “supervisionare” le spese fatte nel corso della settimana o del mese e molto altro ancora. E’ il caso di Yap, carta conto del circuito Mastercard creata dagli italiani di Nexi.

Che cos’è Yap

Yap è un servizio di mobile banking che consente di richiedere e ottenere una carta prepagata ricaricabile virtuale. Ciò vuol dire che Yap può essere utilizzata per pagamenti online, pagamenti contactless nei negozi e nei punti vendita che accettano Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Huawei Pay e non solo. Yap consente infatti di richiedere anche una carta fisica, grazie alla quale pagare in tutti i negozi che accettano carte Mastercard e prelevare dagli sportelli Bancomat.

Rispetto ad altri prodotti simili, Yap è una carta conto pensata principalmente per un’utenza giovane, preferibilmente under 18. Anche per questo motivo, la totalità delle sue funzioni sarà accessibile esclusivamente tramite l’app, disponibile sia su piattaforma Android sia su iPhone.

Yap come funziona

Per capire come funziona Yap, dunque, sarà necessario scaricare la sua app e analizzarla in fondo. Non che ci voglia molto, però: l’applicazione di Yap è caratterizzata da un’interfaccia estremamente intuitiva, con tutti i comandi più importanti a portata di… dito. Tutte le funzioni sono infatti raggiungibili dalla schermata principale: qui, oltre a visualizzare il saldo e la lista degli ultimi movimenti, sarà possibile accedere direttamente alle funzioni di Yap.

Sempre nella scheramta principale dell’app è visibile il “rendering” della propria carta prepagata virtuale. Di default, saranno visibili solamente le ultime quattro cifre, ma pigiando sopra l’immagine si accederà a una seconda schermata dove visualizzare tutti i dati: l’intero codice di 16 cifre, la data di scadenza e il codice di sicurezza CCV2. In questa stessa schermata sarà poi visibile il codice IBAN italiano legato alla carta Yap: non potrà essere utilizzato per l’addebito di bollette, ad esempio, o l’accredito dello stipendio, ma ci tornerà comunque utile.

Appena sotto il saldo del conto è presente un pulsante “+”: premendoci su sarà verranno visualizzati comandi e funzioni di Yap: Ricarica (per aggiungere denaro alla carta Yap), Invia (per trasferire soldi alla carta Yap di un tuo contatto), Richiedi (per farsi inviare soldi da un altro profilo Yap) e Paga online (per visualizzare i dati completi della carta Yap e utilizzarli come metodo di pagamento online).

La sezione Ricarica, a sua volta, è divisa in altre quattro sotto-sezioni: Usa una carta, Versa i contanti, Usa un cono corrente, Chiedi ai tuoi genitori. Il primo strumento consente di trasferire denaro da una carta di credito o debito del circuito Mastercard, Visa, Vpay, Postepay e Bancomat-Maestro; il secondo per ricaricare carta Yap in contanti in bar e tabacchi SISAL Point; il terzo per ricevere denaro da un altro conto corrente; l’ultima per farsi dare soldi dai propri genitori (o da qualunque altra persona) nel caso non abbiano un conto Yap a loro volta.

Carta Yap: differenze tra virtuale e fisica

Il funzionamento di Yap è incentrato, come abbiamo appena visto, sulla carta Mastercard virtuale che viene “emessa” una volta terminata la procedura di apertura del conto. Allo stesso, tempo, però, è anche possibile richiedere una versione “fisica” della stessa carta. Le differenze tra le due carte sono minime, praticamente nulle: entrambe possono essere utilizzate per i pagamenti online e nei negozi fisici che accettano pagamenti Mastercard. L’unica vera differenza sta nei prelievi ATM: ovviamente, senza carta fisica sarà impossibile prelevare soldi dal proprio conto.

Sia in versione virtuale sia in versione fisica, la carta Yap ha dei limiti di utilizzo. Prima di tutto, la disponibilità massima è di 1.500 euro, mentre sono previste diverse limitazioni sul fronte delle ricariche (massimo 200 euro per le ricariche in contanti, non più di due ricariche al giorno; massimo 500 euro per ricariche dai bancomat abilitati; 1.500 euro per le ricariche tramite bonifico bancario).

Costi Yap

La carta Yap è totalmente gratuita. L’apertura del conto non prevede alcuna spesa, così come la gestione del conto è completamente gratuita. Ci sono, però, alcune operazioni che prevedono delle commissioni. Per ricaricare la carta Yap in contanti si dovranno pagare 2,5 euro; per prelevare soldi dal Bancomat si pagherà 1 euro per operazioni in valuta e 4 euro per operazioni in valuta straniera. Chi richiede una carta fisica, come detto più volte, dovrà pagare 9,95 euro per l’emissione (i costi di spedizione sono inclusi).

Come ricaricare Yap

Per trasferire denaro alla propria carta Yap si hanno a disposizione diversi metodi. La ricarica della carta potrà avvenire:

In contanti , presso uno dei punti SISAL presenti sul territorio italiano;

, presso uno dei punti SISAL presenti sul territorio italiano; Da conto Yap , chiedendo soldi ai propri contatti;

, chiedendo soldi ai propri contatti; Da carta di credito o debito , aggiungendola al proprio profilo;

, aggiungendola al proprio profilo; Da un altro conto corrente , utilizzando l’IBAN della carta Yap;

, utilizzando l’IBAN della carta Yap; Dai bancomat abilitati, utilizzando un’altra carta di debito o credito.

Come creare conto Yap

Per aprire un conto e richiedere la carta Yap sarà necessario scaricare l’app sul proprio dispositivo e seguire la procedura guidata. Si tratta di un processo piuttosto semplice, composto da meno di 10 passaggi: verranno richiesti i propri dati anagrafici, gli estremi di un documento in corso di validità (da fotografare) e di effettuare una brevissima registrazione video. Dopo un veloce controllo da parte del team di Yap, il vostro conto sarà immediatamente attivo. Nel corso della registrazione, potrete aggiungere anche il codice promozionale Yap, che vi dà diritto ad avere 10 euro gratis sulla carta Yap.

Nel caso abbiate problemi nel corso della registrazione, potrete contattare l’assistenza Yap attraverso uno dei canali a disposizione. In particolare: